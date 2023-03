0

Mit einem neuen Literaturprojekt will der Büchereiverein Dietrichsdorf einen neuen Akzent setzen: Ende März wird das erste „Krimi Festival Kiel“ Fans dieses Genres begeistern.

An fünf Tagen werden acht attraktive Angebote Interessierte aus nah und fern anlocken. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Bestsellerautorinnen, die sich deutschlandweit einen Namen in der Literaturszene gemacht haben: Eva Almstädt und Gisa Pauly. Auch die anderen Veranstaltungen garantieren beste Qualität durch spannende und durchaus auch lustige Geschichten.

Spannendes Programm

Zum Auftakt stellen Schauspieler Norbert Aust, Rolf Fischer von der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am 22. März im Welcome Center Kieler Förde echt abenteuerliche Geschichten aus früheren Jahrhunderten in der Kieler Region mit skurrilem Charme vor.

Eva Almstädt wird Interessierte am 23. März überraschen, da sie aus dem brandneuen Ostseekrimi „Ostseenebel“ lesen wird, der eigentlich erst acht Tage später im Buchhandel zu bekommen ist. Zu dieser Premiere lädt der Büchereiverein Dietrichsdorf auf den Theaterfrachter in der Hörn ein. Gäste des Abends können bereits vor Ort das Buch erwerben. Gisa Pauly kommt in die Paul-Gerhardt-Kirche und wird am 24. März aus ihrem aktuellen Krimi „Schwarze Schafe“ lesen. Gemeinsam mit der Autorin Sina Beerwald, die ihren Erfolgsroman „Mordsmöwen“ präsentiert, führt sie ein Gespräch über den Prozess des Schreibens von Romanen.

Das gesamte Programm ist online unter www.ichlesegern.de zu finden.

22.–26. März • Theaterfrachter an der Hörn, Welcome Center Kieler Förde und Gerhard-Paul-Kirche Dietrichsdorf