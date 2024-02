Dirk Hoberg und Lasse Knickrehm verwöhnten rund 200 Gäste mit ihren Kreationen im Romantikhotel Kieler Kaufmann. (Bild: Michael Fischer; Jörg Stoeckicht)

Über 200 Gäste ließen sich am 27. und 28. Januar von 2-Sternekoch Dirk Hoberg beim Schleswig-Hostein Gourmet Festival (SHGF) im Kieler Kaufmann verwöhnen. Lies hier, welche Köstlichkeiten serviert wurden und wann du am nächsten Event teilnehmen kannst.

Getreu seinem Motto „Das Bessere schlägt immer das Gute“ präsentierte der Chef des Gourmetrestaurants Ophelia in Konstanz seine modern interpretierte Haute Cuisine im Restaurant Kieler Kaufmann. Ob eingelegte Sardine oder Garnelensushi – das elfköpfige Küchenteam des Kieler Kaufmanns und des hauseigenen Gourmetrestaurant Ahlmanns unter der Leitung seines Küchenchefs Lasse Knickrehm hatte sichtlich Spaß an der Zusammenarbeit mit dem prominenten Gastkoch und an dessen mutigen Kreationen. Sommelier Björn Urbach gelang es wie gewohnt mit seiner kontrastreichen Weinauswahl die Speisen perfekt in Szene zu setzen.