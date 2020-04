Excavarus apiarius, eine wespenähnliche Schlupfwespe, die es auf eine Blattwespenlarve abgesehen hat. (Bild: Lennart Bendixen)

Lennart Bendixen ist begeisterter Insektenforscher mit einem Faible für seltene Wespen. Um zu dokumentieren, welche Arten wo in Schleswig-Holstein und Hamburg leben, benötigt er nun eure Hilfe.

Schlupfwespen (wissenschaftlich Ichneumonidae) gehören zu den am schlechtesten erforschten Insekten Schleswig-Holsteins – dabei gibt es in Deutschland über 3.500 Arten. Wie viele Arten davon bei uns in Schleswig-Holstein vorkommen, untersucht der Wildnisretter derzeit in einem von „Bingo! Die Umweltlotterie“ geförderten Projekt der Faunistisch-Ökologischen Arbeitsgemeinschaft (FÖAG). Nachweise über ihre Existenz liegen oft Jahrzehnte zurück.