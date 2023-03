(Bild: Fahrrad Kiel)

Das regionale Event „Fahrrad Kiel“ geht am Sonntag, 12. März im Cruise Terminal Ostseekai in die sechste Runde.

Aktuelle Trends und brandneue Modelle können Fans der zweirädrigen Fortbewegung aufspüren. Der Schwerpunkt wird auch in diesem Jahr auf den E-Bike Modellen liegen. Unter den zahlreichen Ausstellern, die sich und ihre verschiedenen Produkte präsentieren, sind viele Fahrradfachgeschäfte aus der Region vertreten. Sie stehen allesamt zur umfassenden Beratung zur Verfügung. Es ist ein buntes Rahmenprogramm geplant, in dessen Mittelpunkt eine große Indoor-Fahrrad-Teststrecke steht. Hier können die Besucher die verschiedenen E-Bikes, Pedelecs, Reha- und Therapieräder, Lasten- und Liegeräder sowie Fahrräder und Seniorendreiräder direkt ausprobieren. Mehrere Radreise- und weitere Vorträge runden das Programm ab und entsprechende Radreiseanbieter und Touristische Destinationen sind ebenfalls vor Ort.

Die Kieler SprottenFlotte richtet eine Popup-Station für ihre Leihfahrräder direkt am Ostseekai ein, so dass Besucher die mit einen Rad der SprottenFlotte anreisen selbiges direkt am Ostseekai abgeben können. Ein guter Grund das Event mit dem eigenen Rad zu besuchen, ist der Fahrradparkplatz der auch in diesem Jahr wieder für die Besucher angeboten wird.

Kompetente Beratung und eine große Auswahl an Rädern erhält man am besten bei einem Rundgang über das Fahrradevent am Sonntag 12. März von 10-17 Uhr im Cruise Terminal Ostseekai direkt am Westufer der Kieler Förde. Der Eintritt beträgt 4,- Euro pro Person. Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen zum Event „Fahrrad Kiel“ gibt es unter der Adresse www.nhvs-events.de im Internet.