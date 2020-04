Eylem schreibt: Es klingt schräg, aber ich vermisse die Schule total

Eylem nimmt euch ab sofort mit ihren Alltag während der Coronakrise

Hier bei "Eylem schreibt" erzählt die 16-Jährige Eylem von ihrem Alltag zwischen Schule in Coronazeiten und dem ganz normalen Wahnsinn.

Dienstag, 14. April 2020

Huhu! Gestern hat die letzte Woche der Osterferien begonnen, was bedeutet, dass EIGENTLICH die Schule am nächsten Montag wieder anfängt.

Jedoch ist das ja immernoch unklar bzw. soll ja in den nächsten Tagen entschieden werden, wie das alles weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder zur Schule gehen können, ist ja nicht gerade hoch und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich alles dafür geben würde, es tun du dürfen. Ich weiß, es klingt schon irgendwie schräg, aber ich vermisse es total!

Einen Grund zu haben, früh morgens vom Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden, sich im Stress irgendein Outfit zusammenzustellen und dann noch schnell was zu frühstücken. Das vermisse ich so sehr!

Denn im Moment stehe ich nicht vor 10 Uhr auf und laufe den ganzen Tag in Jogginghose rum haha. Klar ist das auch schön, aber irgendwann reicht es dann auch!

Naja, selbst wenn wir nicht zur Schule gehen können, werden wir ja trotzdem Aufgaben machen müssen. Und das läuft dann alles online ab. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf! Es kostet mich viel mehr Nerven, das alles zu Hause zu machen und ich bin auch immer sehr schnell abgelenkt ...

Aber naja, wir werden sehen, wie das wird. Vor allem frage ich mich auch, wie das mit den ganzen Klausuren und mit dem Zeugnis ablaufen soll? In den zwei Wochen vor den Ferien hätte ich eigentlich 3 Klausuren schreiben sollen. Und nächste Woche habe ich eigentlich auch 3 Klausuren.

Das ist ja alles nicht nur Stress für die Schüler, sondern auch bzw. vor allem für die Lehrer!

Nun ja, in der letzten Woche war das Wetter ja unglaublich schön. Und das habe ich auch in vollen Zügen ausgenutzt und genossen. Ich habe das Glück, in einem Haus mit Garten zu wohnen, weshalb ich mich ganz viel gesonnt habe und immer so lang wie möglich im Garten war.

Meine Nase hat das zwar überhaupt nicht gut gefunden und musste etwas unter Sonnenbrand leiden, aber das war es mir wert! Diese Woche ist es ja leider nicht mehr so schön warm, aber immerhin sonnig.

Auch wenn ihr keinen Garten haben solltet, könnt ihr die Sonne genießen! Und auch ohne Balkon ist das möglich.

Ich bin mir sicher, dass es einen Ort in eurer Wohnung gibt, der nur so von Sonnenstrahlen wimmelt. Vielleicht eure Fensterbank? Oder der Lieblingssessel im Wohnzimmer? Schnappt euch ein Buch und macht es euch dort gemütlich!

Das wird euch gut tun, glaubt mir! Ansonsten kann man das Wetter ja auch super in einem Park oder während eines Spaziergangs genießen. Dies kann man nämlich auch sehr gut allein machen und verstößt so auch nicht gegen die momentanen Regeln.

Ich hoffe so sehr, dass die Kontaktsperre etwas gelockert wird und die Normalität so schnell wie möglich wieder eingekehrt. Ich vermisse es so sehr, durch die Holtenauerstraße zu bummeln und mich mit Freunden zu treffen!

Und auch mein Lieblingscafé vermisse ich so sehr. Das ist übrigens das Resonanz! Jeder der mich ein wenig kennt, weiß, WIE sehr ich dieses Café liebe, weil ich einfach nicht aufhöre, davon zu schwärmen. Ich habe sogar noch einen Gutschein und war auch eigentlich jetzt in den Ferien mit einer Freundin dort verabredet. Dass es dort zurzeit einen Außer-Haus-Service gibt, weiß ich auch. Das habe ich vor einigen Wochen schon ausgenutzt. Aber es ist einfach was anderes, sich in das wunderschöne Ambiente dort zu setzen und die Aura dort zu genießen.

Ich muss mich jetzt noch einigen Schulaufgaben widmen, die bis nächste Woche fertig sein sollen. Das ist finde ich auch immer eine große Herausforderung, weil mir die Motivation einfach fehlt. Da gibt es noch so einiges, was bis zur nächsten Woche fertig sein muss ...

Daher für heute erstmal tschüss!

Eylem