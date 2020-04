Eylem schreibt: Porridge-Rezept, Lieblingssongs und Buchempfehlungen

Eylem nimmt euch ab sofort mit ihren Alltag während der Coronakrise



Das braucht ihr für Eylems Super-Porridge

0

Hier bei "Eylem schreibt" erzählt die 16-Jährige Eylem von ihrem Alltag zwischen Schule in Coronazeiten und dem ganz normalen Wahnsinn.

Hallöchen,

mein heutiger Artikel sieht etwas anders aus. Ich stelle euch einige aktuelle Favoriten sowie, wie in einem meiner letzten Berichte versprochen, das Rezept von meinem liebsten Porridge vor. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass ich euch etwas Inspiration geben kann.

Meine momentanen Lieblingssongs

West Coast Love - Emotional Oranges

Be Honest - Jorja Smith, Burna Boy

On Your Own - Jorja Smith

February 3rd - Jorja Smith

Crew - RAYE, Kojo Funds, RAY BLK

Own It - Stormzy, Burna Boy, Ed Sheeran

Rezept meines liebsten Porridge

Zutaten (für eine Portion):

ca. 50g Haferflocken

1 reife Banane

Zimt

ca. 200ml Hafermilch

etwas Wasser

eine Hand voll getrocknete Maulbeeren

2-3 TL Haselnussmus

1-2 TL Dattelsirup

How to make:

Die Haferflocken mit der Hafermilch, Zimt und ein wenig Wasser bei mittlerweile Hitze langsam kochen. Die Banane in kleine Stücke schneiden und nach einigen Minuten dazu geben.

Das ganze so lange kochen, bis die gewünschte Breikonsistenz erreicht ist (ca. 10 Minuten).

Anschließend in eine Schüssel geben und mit Maulbeeren, Haselnussmus, Dattelsirup und noch mehr Zimt toppen.

Das Haselnussmus schmeckt mit dem Dattelsirup zusammen wie der Himmel auf Erden, ich verspreche es euch!

Schon ist das perfekte Frühstück fertig und ihr könnt es genießen.

Lieblingsbücher

Ich habe in einem meiner ersten Artikel erwähnt, dass ich aktuell viel lese. Daher dachte ich, kann ich euch die Bücher vorstellen, die ich bisher in der Corona Zeit gelesen habe. Vorab als kleine Info: ich habe, ausgenommen von “Homo Deus”, alle Bücher auf Englisch gelesen und bewerte dementsprechend die englischen Versionen.

Supermarket von Bobby Hall

4 von 5 ⭐️

The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald

5 von 5 ⭐️

Homo Deus von Yuval Noah Harari

4 von 5 ⭐️

Everything I Know About Love von Dolly Alderton

5 von 5 ⭐️

Und jetzt im Moment lese ich “A Little Life” von Hanya Yanagihara und muss sagen, dass es mir an sich ganz gut gefällt. Das Buch ist jedoch alles andere als positiv und ist nichts für Menschen, die Probleme mit sich selbst haben.

Dadurch, dass es sehr lang ist, sprich 800 Seiten, habe ich es auch noch lange nicht durchgelesen. Daher kann ich es bisher noch nicht richtig bewerten. Was ich aber anmerken kann, ist die schöne Schreibweise des Autors, die es sehr angenehm zum Lesen macht.

Lieblingsserie

Und falls ihr so gar kein Interesse an Büchern habt, sondern eher Serienjunkies seid, empfehle ich euch vom ganzen Herzen die Serie “Friends”! Falls ihr diese aus unerklärlichen Gründen noch nicht angeschaut haben solltet, dann rate ich euch dazu, es unbedingt zu tun. Anfangs braucht man etwas, um reinzukommen, aber spätestens nach der dritten Staffel KANN MAN ES NUR LIEBEN!!! Es ist einfach so unfassbar witzig und die Charaktere sind so toll.

Achso und schaut es auf Englisch, das ist viel unterhaltsamer. Mit Untertitel ist es auch überhaupt nicht schwer zu verstehen.

Das war’s dann auch! Ich hoffe, dass euch das heutige etwas andere Format auch gefallen hat. Morgen schreibe ich dann wieder einen normalen Artikel. :)

Eure Eylem