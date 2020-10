(Bild: Sofie Latour)

Mit einem grünen Konzept, leckeren Speisen und neuem Look öffnet am Freitag, den 30. Oktober das neue Ganztagsrestaurant Cotidiano an der Kiellinie.



Nicht viel erinnert in den Räumlichkeiten des neuen Cotidiano an das beliebte und ehemalige LOUF am Fähranleger Reventlou. Neue Möbel, ein erweiterter Innenbereich und die Terassenflächen wirken wie ausgetauscht, große Bilder mit Kieler Motiven schmücken die rustikalen Wände des neuen Ganztagsrestaurants und sind somit Teil des auf lokale Speisen und Regionalität ausgerichteten Konzepts. Ökologisch, nachhaltig und fair – so präsentiert sich das neue Restaurant in den Räumlichkeiten des ehemaligen LOUFs.

Obwohl es die aktuelle Situation nicht zulässt, definitive Aussagen über den Eröffnungstermin zu treffen, geht das gesamte Team des Cotidiano davon aus, am Freitag, den 30. Oktober ab 8 Uhr morgen seine Türen für Gäste öffnen zu können. „Auf diesen Termin arbeiten wir seit 10 Monaten hin“, sagt Dr. Theodor Ackbarow, Geschäftsführer von Cotidiano. Je nachdem, was die Politiker*innen am heutigen Nachmittag entscheiden, könnte sich dieser Termin jedoch noch einmal nach hinten verschieben. Falls das neue Ganztagesrestaurant dennoch eröffnen kann, stehen allen Gästen Plätze mit genügend Hygieneabstand zur Auswahl. Statt der insgesamt 188 Sitzplätze stehen knapp die Hälfte der Plätze zur Verfügung.

Leckeres Essen von morgens bis abends

Lunch oder zum Sonntags-Brunch, ob zum Frühstück vor der Arbeit oder zum After-Work-Dinner – in dem ganztägig geöffneten Nachbarschaftsrestaurant erwarten euch hausgemachte Speisen aus hochwertigen Zutaten, oft in Bio-Qualität. Etwa die Hälfte der Gerichte auf der Karte sind vegetarisch oder vegan und begeistern besonders Menschen, die Wert auf eine gesunde und leckere Ernährung legen. Das Konzept setzte sich gegen 20 Mitbewerber durch und überzeugte das Finanzministerium Schleswig-Holsteins, das gleichzeitig Vermieter der Gastronomieflächen und direkter Nachbar des neuen Restaurants ist.

Cotidiano Kiellinie, Reventlouallee 2, 24105 Kiel. Tischreservierungen unter: Tel.: (0431) 58 78 18 28.