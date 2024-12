(Bild: Diakonie Altholstein)

Am 23. Dezember verwandelt sich der Kieler Hauptbahnhof in ein klingendes Winterwunderland. Posaunenchöre aus der Region sorgen ab 17 Uhr für eine weihnachtliche Stimmung und sammeln dabei Spenden für die Bahnhofsmission.

Ein musikalisches Highlight zur Adventszeit

Es ist eine Tradition, die Herzen erwärmt und die Vorfreude auf Weihnachten spürbar macht. Unter der Leitung des engagierten Kieler Posaunenwarts Volker Quellmann erfüllen knapp 50 Bläser den Hauptbahnhof mit festlichen Klängen. Diese musikalische Darbietung ist für die Musiker nicht nur ein krönender Abschluss der Adventszeit, sondern auch ein gemeinschaftliches Ereignis, das seit über 30 Jahren Menschen verbindet.

Klangvolle Unterstützung für den guten Zweck

Die Posaunenchöre spielen nicht nur für die Ohren der Pendler und Weihnachtsheimkehrer, sondern auch für einen guten Zweck. Während die festlichen Melodien durch die Bahnhofshallen schwingen, werden Spenden für die Bahnhofsmission gesammelt. Ein kleiner Beitrag mit großer Wirkung, der Menschen in schwierigen Zeiten unterstützt.

Eine besondere Akustik für besondere Momente

Die Akustik des Kieler Hauptbahnhofs verleiht den Posaunenklängen eine ganz besondere Note. Die Musiker, die aus dem gesamten Kirchenkreis Altholstein stammen, sind immer wieder begeistert von der einzigartigen Klangatmosphäre. Geplant ist ein halbstündiger Auftritt, aber wenn die Temperaturen es zulassen, gibt es vielleicht noch eine stimmungsvolle Zugabe.

Freue dich auf ein unvergessliches musikalisches Erlebnis, das dich in Weihnachtsstimmung versetzt und gleichzeitig Gutes bewirkt. Also, sei dabei, wenn der Kieler Hauptbahnhof in festlichem Glanz erstrahlt!