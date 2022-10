(Bild: Creative-Family/iStock/Getty Images Plus)

Mit kunterbuntem Laub und den letzten warmen Tagen des Jahres macht der Herbst seinem Ruf als goldene Jahreszeit alle Ehre. Bis zum 19. November wird immer sonnabends Grünschnitt aus dem privaten Garten mitgenommen.

Mit Beginn des Herbstes geht die Natur langsam in die alljährliche Ruhephase über. Gartenbesitzer:innen können Rasen, Gehölze und Hecken auf den nahenden Winter vorbereiten, indem sie mit einem Herbstputz für saubere Verhältnisse in ihrem grünen Refugium sorgen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) nimmt Grünschnitt gern an. Infos unter www.abki.de.