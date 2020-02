Fliegerbombe am Holstein-Stadion

Am Freitag, 21. Februar 2020 wird am Holstein-Stadion ein Bombenblindgänger entschärft und geborgen. Das Gebiet um die Fundstelle herum muss bis spätestens 12 Uhr evakuiert werden.Von der Evakuierung sind rund 2.600 Personen in 1.944 Haushalten betroffen.