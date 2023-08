0

Beim großen städtischen Flohmarkt in der Innenstadt am Sonntag, 3. September wird auf dem Rathausplatz und dem Holstenplatz sowie auf den Straßen dazwischen Gebrauchtes und Selbstgemachtes aller Art verkauft.

Früh aufstehen lohnt sich, denn auch wenn die offizielle Marktzeit am Sonntag erst von 8 bis 16 Uhr ist, beginnt das Feilschen oft schon in den frühen Morgenstunden.

Wann beginnt der Aufbau?

Für Kieler*innen, die selbst etwas verkaufen möchten, gilt: Die Standgebühr für Flohmarktstände beträgt fünf Euro je angefangenen Meter. Es dürfen keine Neuwaren, Lebensmittel, Pflanzen, lebenden Tiere, Waffen, pornographischen Werke oder NS-Artikel angeboten werden. Plätze für die Stände in der Innenstadt dürfen erst ab dem Vorabend nach 22 Uhr mit Kreide auf dem Boden markiert werden. Der Aufbau der Stände beginnt am Sonntag um 4 Uhr. Die Markierungen sind bis 5 Uhr gültig und müssen am Flohmarkttag bis spätestens 12 Uhr entfernt sein. Wichtig ist außerdem, dass auf den Standplätzen keine Abfälle hinterlassen werden.

Abgerundet wird die Saison mit einem Flohmarkt am 1. Oktober, ebenfalls in der Innenstadt, und einem Flohmarkt an der Hörn am 8. Oktober.