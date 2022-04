(Bild: Thomas Demarczyk/iStock/Getty Images Plus)

Der erste Sonntag im Monat ist Flohmarkttag, das gilt auch für den Wonnemonat. Und so beginnt der Mai mit einem großen städtischen Flohmarkt in der Innenstadt.

Schon nach dem Aufbau in den Morgenstunden werden unterm Rathausturm die ersten Geschäfte mit gebrauchten oder selbstgefertigten Waren gemacht, obwohl die offizielle Marktzeit am Sonntag, 1. Mai, erst von 8 bis 16 Uhr ist. Die Standgebühr für Flohmarktstände auf dem Rathausplatz, der Holstenstraße und den angrenzenden Plätzen beträgt 5 Euro je angefangenen Meter.

Für alle Teilnehmenden gilt: Auf dem städtischen Flohmarkt dürfen keine Neuwaren, Lebensmittel, Pflanzen, lebende Tiere, Waffen, pornographische Werke und NS-Artikel verkauft werden. Es ist verboten, Abfälle auf den Marktflächen zu hinterlassen. Plätze für die Stände in der Innenstadt dürfen erst ab dem Vorabend nach 22 Uhr mit Kreide auf dem Boden markiert werden. Dabei muss ein Mindestabstand von einem Meter zu Hauswänden eingehalten werden. Der Aufbau der Stände beginnt am Sonntag um 4 Uhr. Die Markierungen sind bis 5 Uhr gültig, danach werden die Plätze neu vergeben. Markierungen müssen am Flohmarkttag um spätestens 12 Uhr entfernt sein. Andernfalls trägt der*die Standhalter*in die Kosten für die Reinigung.

Achtung: Am Tag der Arbeit gibt es eine große Demonstration in der Innenstadt. Die Aufzugstrecke führt nicht durch die Flohmarktflächen. Aber der Exerzierplatz als Start- und Zielort des Aufzugs steht am 1. Mai von 3 Uhr bis in den Nachmittag nicht als Parkfläche zur Verfügung.

Weitere Termine

Der nächste Flohmarkt unterm Rathausturm findet am 5. Juni statt. Vorher gibt es noch den Spezialmarkt für Kindersachen und Spielzeug am 15. Mai auf dem Holstenplatz.