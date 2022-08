0

Durch ihre Lage am Meer wurde die Landeshauptstadt Kiel unregelmäßig in der Vergangenheit vom Hochwasser heimgesucht. Für die Ausstellung „Überflut" sind nun eure Erfahrungen mit Überflutungen gefragt.

Durch den Klimawandel werden Überflutungen an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein (SH) an Intensität und Häufigkeit zunehmen. Ein wichtiger Teilbereich des Küsten- und Meeresschutzes umfasst die Anpassung an diese Risiken. Eigenvorsorge als wichtige Maßnahme verringert Schäden signifikant. Viele Küstenbewohner:innen sind jedoch noch unzureichend darüber informiert, dass sie gemäß Wasserhaushaltsgesetz dazu verpflichtet sind, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Hochwasserfolgen zu treffen.

Fotos, Geschichten, Zeichnungen sind gesucht

Eigenvorsorge. Wissen. – Eine Ausstellung zu Überflutungsrisiken «, kurz ÜberFlut, ist die Initiierung eines Austausches mit der lokalen Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung in Kiel, Flensburg und Lübeck zu Überflutungsrisiken und Eigenvorsorge. Alle Kieler:innen sind daher aufgerufen, sich mit ihren Erfahrungen zu diesem Thema in Form von Fotos, Geschichten, Fragen, Zeichnungen u. Ä. zu beteiligen. Ihre Beiträge bilden die Exponate der Ausstellung, die ihren Perspektiven und Fragen Raum geben und das Bewusstsein für Eigenvorsorge schärfen soll. Zugleich trägt die Ausstellung zum Aufbau und zur Stärkung des interkommunalen Austausches in Schleswig-Holstein bei. Weitere Infos erhaltet ihr auf der Seite von Kommflutost.

Unter allen eingesendeten Beiträgen werden Sachpreise im Wert von 2.000 Euro verlost.

Einsendeschluss an Kommflutost ist der 1. September 2022.