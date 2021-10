An mehreren Tagen lädt die Förde VHS gemeinsam mit dem Bündnis gegen Antisemitismus zu Onlinevorträgen. (Bild: nito100/Getty Images)

Anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ lädt die Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) Anfang November in Kooperation mit dem Bündnis gegen Antisemitismus Kiel (BgA Kiel) und mit Unterstützung der Amadeu Antonio Stiftung zu drei Onlinevorträgen ein.



Am Dienstag, 2. November, um 18 Uhr referiert die Philosophin Christine Blättler über „Fetischismus, Antisemitismus und die ‚Macht des Geldes‘“. Am Mittwoch, 3. November um 20 Uhr gibt Sara Haetzni-Cohen eine weibliche Perspektive aus Israel auf „Jüdisches Leben und Antisemitismus und wie Deutschland Antisemitismus in Nahost fördert“ (Vortrag auf Englisch). Am Montag, 8. November, gibt es unter dem Titel „Antisemitismus von Muslimen – eine neue Bedrohung in Deutschland?“ einen Vortrag und Erfahrungsbericht des deutsch-israelischen Politologen und Publizisten Arye Sharuz Shalicar.



Anmeldungen zu den kostenfreien Vorträgen nimmt die Förde-vhs online entgegen. Den Link zur Veranstaltung erhalten die Teilnehmer*innen nach der Anmeldung zugeschickt. Anmeldeschluss ist jeweils um 12 Uhr am Veranstaltungstag.