1

Am Freitag, den 19. Juni 2020 wird in Kiel im Zuge des landesweiten Aktionstages zunächst eine Forderungsübergabe vor dem Landtag und anschließend eine Fahrraddemonstration stattfinden. Hintergrund ist die Erneuerung des Klimaschutzplans der Landesregierung.

Klimaneutralität bis 2035 und das Erreichen des 1,5 Grad Ziels aus dem Pariser Abkommen - das sind die vorrangigen Ziele, nicht nur der Fridays For Future Bewegung, sondern auch der Students Fot Futures Ortsgruppe Kiel sowie der People Fot Futures. Aus diesem Grund finden sich ihre Mitglieder am Freitag ab 9.30 Uhr vor dem Landtag ein. Die Landesregierung plant eine Einsparung von 55% der Treibhausgasemissionen bis 2030. FridaysForFuture appelliert an die Landesregierung, auf die Wissenschaft zu hören. Diese besagt, dass 80% Einsparung nötig sind, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen.

„Dänemark hat gerade für das ganze Land Einsparungen von 70% bis 2030 geplant. Schleswig-Holstein muss jetzt nachziehen“,

sagt Nelly Waldeck, Mitorganisatorin der Demonstration in Kiel. Die große Demonstration startet um 14 Uhr auf dem Exerzierplatz. Von dort verläuft die Route über den Kronshagener Weg, die B76, auf die Bahnhofstraße und schlussendlich über die Kaistraße und den Ziegelteich zum Exerzierplatz. Aus diesem Grund sind in den besagten Gebieten voraussichtlich mit Staus zu rechnen.

„Wenn es um unsere Zukunft geht, können wir keine Kompromisse machen. Es ist notwendig, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, um unsere Lebensgrundlage zu schützen. Dafür brauchen wir Klimaneutralität bis 2035. Die Planung der Landesregierung geht leider weit daran vorbei“, äußert sich Ronja Thein, Teil der Ortsgruppe Kiel.