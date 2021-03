Laura von Rankwerk erklärt, was bei der Aussaat jetzt wichtig ist. (Bild: Rankwerk)

Umtopfen zur richtigen Zeit: In kleinen Kokosquelltabletten keimen die Pflanzen zunächst, bevor sie in größere Kokospflanztöpfe umgesetzt werden (Bild: Rankwerk)

Saatgut-Box „Kräutertrio“: das Geschenkeset enthält Basilikum, Thymian und Oregano u.v.m. (Bild: Rankwerk)

Bis zu den Eisheiligen im Mai dauert es noch ein paar Wochen. Doch im Experten-Interview erklärt uns Laura vom Kieler Start-up Rankwerk, was ihr jetzt schon anpflanzen könnt und worauf ihr zu achten habt.

KIELerleben: Viele Pflanzen benötigen ja in der Regel dauerhaft milde Temperaturen. Es gibt aber auch Ausnahmen, denen die niedrigen Temperaturen im Frühjahr nichts ausmachen, oder?

Laura von Rankwerk: Richtig, es gibt Sorten wie Radieschen, Spinat oder Möhre, die schon jetzt gesät werden können. Da die Temperaturen allerdings noch sehr gering und die Chancen auf frostige Nächte sehr hoch sind, empfehlen wir, mit der Direktsaat im Freiland zu warten. Solltet ihr trotzdem säen wollen, so müssen Saatgut und Keimlinge unter Flies vor Frost geschützt werden. Einige warten mit der Direktsaat bis zu den Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai. Um schon mal mit dem Gärtnern zu beginnen, können viele Sorten Zuhause vorgezogen werden.

Womit leitet ihr traditionell die Gartensaison ein?

Für einen optimalen Start in das kommende Gartenjahr, sollte als Erstes der Saatgutvorrat geprüft werden. Viele Sorten sind bei richtiger Aufbewahrung mehrere Jahre keimfähig. Sind davon noch welche vorhanden, kann man das Saatgut noch nutzen. Sorten, die noch fehlen, sollten pünktlich zum Start der Saison eingekauft werden. Zudem empfehlen wir, das Equipment rund ums Saatgut zu checken. Unsere „Gärtner-Must-Haves“ für einen einfachen Start sind Kokosquelltabletten, Kokospflanztöpfe, biologische, torffreie Erde und Pflanzgefäße. Eine Sprühflasche und Pflanzstäbchen sind kein Muss, aber hilfreich.

Worauf müssen Hobbygärtner*innen besonders achten?

Wichtig ist es, den Start des Gartenjahres nicht zu vertrödeln. Zumindest dann, wenn ihr vorhabt, Sorten wie Paprika, Tomaten, Zucchini oder Peperoni anzupflanzen. Diese und einige andere Sorten sollten bereits jetzt auf der Fensterbank vorgezogen werden. Nur so haben sie genügend Zeit, um zu wachsen und letztlich große Früchte zu bilden. Zudem unterschätzen viele eine detaillierte Standortbeobachtung zu Beginn des Gartenjahres. Man sollte sich ausführlich mit den gegebenen Licht-, Wasser-, Wind- und Platzverhältnissen vertraut machen und das Saatgut entsprechend auswählen.

Wo können Kieler*innen gute Setzlinge ergattern?

Natürlich empfehlen wir an erster Stelle unser biologisches, Demeter-zertifiziertes Saatgut aus unserem Online-Shop. Trotz Lockdown ist es aber auch möglich, unsere Produkte in einigen Geschäften zu kaufen. Auf unserer Seite findet ihr eine detaillierte Karte mit den Händlern. Einige von ihnen haben zum Glück auch jetzt geöffnet, so zum Beispiel Schlemmermarkt Freund oder der Citti Markt.

Viel Spaß beim Start in die Gartensaison!

Den Rankwerk-Shop findet ihr unter www.shop.rankwerk.de.