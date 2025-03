(Bild: Adobe Stock)

0

Der Winter verabschiedet sich, die Sonne lässt sich öfter blicken – -höchste Zeit, die Wohnung auf Vordermann zu bringen! Damit der Frühjahrsputz nicht zur nervigen Mammutaufgabe wird, gibt’s hier zehn einfache und

effektive Tipps, mit denen du dein Zuhause im Handumdrehen auf Hochglanz bringst.

Anzeige

1. Mit Plan geht’s leichter

Bevor du loslegst, überlege dir, welche Räume du putzen willst und in welcher Reihenfolge. Eine Checkliste hilft, den Überblick zu behalten und motiviert, wenn du nach und nach Dinge abhaken kannst.

2. Erst ausmisten, dann putzen

Warum Staub wischen, wenn der Kram eigentlich weg kann? Trenne dich von alten Zeitschriften, Klamotten, die du eh nie trägst, und abgelaufenen Vorräten in der Küche. Weniger Ballast = weniger Putzen!

3. Oben anfangen, unten aufhören

Ein Klassiker: Erst den Boden wischen und dann das Regal abstauben – und zack, alles wieder dreckig! Mach’s andersrum: Erst Deckenlampen, Regale und Fensterbänke sauber machen, dann zum Boden vorarbeiten.

4. Die richtigen Putzmittel parat haben

Nichts ist nerviger als mitten im Putzrausch festzustellen, dass der Glasreiniger leer ist. Also: Vorher checken, ob du alles hast – Lappen, Schwämme, Reiniger, Handschuhe. Und wer umweltfreundlich putzen will, kann vieles mit Essig, Natron und Zitronensäure erledigen.

5. Fenster nicht vergessen – aber richtig!

Sonnige Frühlingstage machen jeden Streifen sichtbar. Damit deine Fenster wirklich glänzen, putze sie am besten an einem bewölkten Tag – so trocknen sie nicht zu schnell und es gibt keine unschönen Streifen.

6. Der Kühlschrank braucht Liebe (und Seife)

Wann hast du zuletzt alle Fächer in deinem Kühlschrank rausgenommen und gereinigt? Genau! Höchste Zeit, alles mit warmem Seifenwasser auszuwaschen und alte Lebensmittel zu entsorgen.

Und für den Frischekick: Eine halbe Zitrone mit etwas Natron reinlegen – das neutralisiert Gerüche.

7. Matratzen und Polster auffrischen

Staub, Hautschuppen und Milben – deine Matratze ist eine echte Sammelstelle für alles, was du nicht brauchst. Einfach mit Natron bestreuen, ein paar Stunden einwirken lassen und dann gründlich absaugen. Das klappt übrigens auch mit Sofas.

8. Waschmaschine und Spülmaschine reinigen

Ja, auch Geräte, die mit Wasser arbeiten, brauchen ab und zu eine Reinigung. Lass einmal im Monat eine Leerwäsche mit Essig oder einem Maschinenreiniger laufen – das entfernt Kalk und schlechte Gerüche.

9. Frühlingsduft für dein Zuhause

Nach dem Putzen kommt die Kür: Lass frischen Duft einziehen. Ob mit ätherischen Ölen, selbst gemachten Raumduft-Sprays oder duftenden Kerzen – dein Zuhause soll nicht nur sauber aussehen, sondern sich auch so anfühlen.

10. Lieblingsmusik an und los geht’s!

Putzen macht mehr Spaß, wenn du gute Laune hast. Erstelle eine motivierende Playlist oder höre einen Podcast – so vergeht die Zeit wie im Flug und du bist schneller fertig, als du denkst!

Frühjahrsputz muss nicht anstrengend sein – mit den richtigen Tricks geht’s fast wie von selbst. Also: Ran an den Staubwedel und danach das saubere Zuhause genießen!