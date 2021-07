Flora Busskamp, Katharina Stamer, Rabea Lies, Daria Bach und Meret Bantelmann (v. li.) kümmern sich mit dem Stadtgärtchen um freie Flächen, die zum Urban Gardening einladen (Bild: Stadtgärtchen)

Mit dem Stadtgärtchen Projekt haben fünf Kielerinnen den Nerv der Zeit getroffen. Denn die Idee vereint die Liebe zur Natur, den Wunsch nach dem Anbau von eigenem Obst und Gemüse und die Zuversicht, dass man gemeinsam viel erreichen kann.

„Mit dem Stadtgärtchen wollen wir unsere Vision einer grüneren und klimafreundlicheren Stadt umsetzen“, sagt Flora. Hierfür sucht das Team Brachflächen in ganz Kiel, die zum Urban Gardening genutzt werden können. Dafür eignen sich von Rasenflächen über Vorgärten bis zu Hinterhöfen so gut wie alle Flächen, die Raum zur Verfügung stellen. Daria, Meret, Katharina, Flora und Rabea kümmern sich dann um die Vermittlung der Flächen: Damit die Menschen, die eine Fläche abzugeben haben, und diejenigen, die Lust haben diese zu begrünen, zusammenfinden. „Damit wird nicht nur das Stadtklima verbessert, sondern ihr könnt selbst gesätes Obst und Gemüse genießen oder auch Bienenwiesen entstehen lassen”, ergänzt Daria.

Inzwischen wurden die ersten beiden Flächen gefunden: Sie befinden sich auf dem Gelände des KITZ (Kieler Innovations- und Technologie Zentrum). Der Boden kann hier zwar leider nicht genutzt werden, aber Hochbeete und Töpfe finden hier auf jeden Fall ihren Platz. Das Gelände ist halb eingezäunt und ruhig gelegen, den Lärm der Stadt sucht man vergebens. Dabei ist auch die Lage ein echtes Schmankerl: In der Nähe der Uni und der Veloroute gelegen, mit Sonnenschein von spätem Vormittag bis in den Nachmittag hinein. Das erlaubt eine Menge verschiedener Obst- und Gemüsesorten. Flora geht noch weiter: „Hier können außerdem mehrere Leute in Form von Hochbeeten gärtnern. Es ist also auch eine tolle Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen.“

Wenn ihr also Lust bekommen habt, auf den Flächen zu gärtnern, dann schreibt eine Nachricht an das Stadtgärtchen Team – vielleicht steht die nächste Grünfläche bald schon für euch bereit. Auch wenn ihr selbst Flächen zu vermitteln habt, egal wie groß diese sind, könnt ihr euch ebenfalls melden!

Hier könnt ihr euch melden:

Instagram: stadtgaertchen.kiel

Facebook: Stadtgärtchen Kiel