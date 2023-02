Schwebende Nudeln und fernöstliches Flair findet ihr in der Buddha Lounge am Germaniahafen. (Bild: Buddha Lounge Kiel)

Dampfende Sushischiffe und schwebende Nudeln – wer in den sozialen Medien unterwegs ist, wird in den vergangenen Monaten des Öfteren auf Bilder mit genau diesen Motiven gestoßen sein. Und immer taucht dabei ein Name auf: Buddha Lounge Kiel.

Seit vergangenem November weht ein fernöstlicher Wind durch die Räume des „Schmidtbaus“ direkt an der Hörnbrücke. Mit Blick aufs Wasser serviert das Team um Inhaber Hung Duy Nguyen hier asiatischen Augenschmaus, den der Norden so nicht alle Tage zu sehen bekommt: Kunstvoll aufgetürmte Sushiplatten mit in Nebelschwaden gehüllten Buddha-Figuren sorgen für echte Show- und Geschmackserlebnisse. Genauso wie die „Fliegenden Nudeln“, die wie durch Zauberei über dem Teller zu schweben scheinen. Abgerundet wird das Angebot durch viele weitere kalte und warme Spezialitäten aus Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand und Südkorea sowie die leckeren, frisch zubereiteten Limonaden.

Fernöstliches Flair

Auch das Ambiente der Buddha Lounge ist geschmackvoll gestaltet. Viele grüne Elemente in Moosoptik treffen auf Holz und erzeugen so eine wohlig-natürliche Atmosphäre. Sobald die wärmeren Tage ins Land ziehen, wird auch die Terrasse geöffnet, von der aus man einen tollen Blick auf die City und das bunte Treiben an der Hörn hat. Kommt vorbei, lasst euch in der Buddha Lounge vom fernöstlichen Flair verzaubern und findet selbst heraus, warum hier die Nudeln auf magische Weise zu schweben scheinen.