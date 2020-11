Gastronomie im Lockdown: Giovanni L., TragBar & Karolinen Daily

Giovanni L. bietet einen Werksverkauf, bei der TragBar gibts Käsekuchen to go und bei Karolinen Daily frisches und regionales Essen direkt nach Hause (Bild: Vladimir Vladimirov)







0

Obwohl gastronomische und kulturelle Betriebe umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt haben, bleiben sie im November plötzlich geschlossen - und damit fällt auch ihre Existenzgrundlage aus. Auf einen Teil des Vorjahresverdienstes wollen sich viele nicht verlassen. Deswegen haben sich einige von ihnen nun andere Konzepte überlegt. Wir zeigen euch, wer was anbietet. Heute mit Giovanni L., der TragBar und Karolinen Daily.

Giovanni L.: Nach Drive-in folgt der Werksverkauf

Ist das etwa ein Déjà-vu? Lockdown Nummer 2: Nun heißt es wieder Ärmel hochkrempeln und umdenken. Dieses Mal hat sich die junge Marketingabteilung der Kieler Eismanufaktur Giovanni L. ein anderes Konzept einfallen lassen. Schnell war klar, Gelato gehört JETZT NACH HAUSE, denn Eis macht glücklich! Innerhalb von wenigen Tagen hat das Trio aus der Personalküche einen Werksverkauf gezaubert. Neben dem Original GELATO DE LUXE in 5 und 2,5 Liter Schalen können wir uns auf vielfältige B - Ware zum Schnäppchenpreis, hausgemachte Saucen, Toppings, Kaffee- und Teespezialitäten, Eistorten, Sahnetorten und Geschenkideen für Weihnachten freuen. Der Werksverkauf geht in die nächste Runde, um am besten ganz Kiel mit köstlichem Gelato zu versorgen!

WAS? Hausgemachte, Saucen, Toppings, Kaffee- und Teespezialitäten, Eistorten, Sahnetorten und vieles mehr

WANN? mittwochs 14 - 18 Uhr, samstags 10 – 16 Uhr

WO? Suchskrug 5-7, 24107 Kiel

WIE? Vorbei kommen, Abstand halten, leckere Schnäppchen ergattern

TragBar: Best Käsekuchen in town + mehr

Wenn man den Kundinnen und Kunden der TragBar glaubt, dann gibt es hier den „besten Käsekuchen der Stadt“. Und sollen wir euch was sagen? Auch wir selbst sind davon überzeugt: Diesen Käsekuchen MÜSST ihr probiert haben. Aktuell ist es zwar leider nicht möglich, im muckeligen Café vor Ort zu verweilen, aber ihr könnt euch Käsekuchen, portugiesische Croissants und Pastéis de Natas ganz einfach abholen und zuhause genießen. Auch Kaffeespezialitäten (mit pflanzlichen Milchalternativen möglich) könnt ihr to go genießen – im kompostierbaren Becher.

WAS? Käsekuchen, Pastéis de Natas und mehr, Kaffeespezialitäten

WANN? Di – Fr von 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr

WO? Holtenauer Str. 174, Kiel

WIE? Vorbeikommen und mitnehmen (Hier gehts außerdem zur Website)

Giovanni L. bietet einen Werksverkauf, bei der TragBar gibts Käsekuchen to go und bei Karolinen Daily frisches und regionales Essen direkt nach Hause (Bild: Vladimir Vladimirov)







Karolinen Daily: Regional, saisonal und direkt nach Hause

Euch fehlt das Essen gehen oder ihr wisst nicht, wie ihr eure Mittagspause verbringen sollt? Dann haben wir einen Tipp für euch: Karolinen Daily.

Hier könnt ihr euch online aus einer großen Bandbreite an leckeren Gerichten das aussuchen, auf was ihr Lust habt. Und das Beste: Die Leckereien werden frisch und direkt zubereitet, die Zutaten sind aus der Region und die Speisen werden nachhaltig in großen Einweckgläsern geliefert. Euer Essen macht ihr dann ganz einfach in der Mikrowelle oder im Topf heiß. So genießt ihr ohne schlechtes Gewissen und mit ganz viel Geschmack! Unser Tipp: Der leckere Grünkohlsalat ist das Saison-Highlight: Gesund, voller Vitamine und das perfekte Mittagsessen für einen langen Arbeitstag!

Was? Salate, Suppen, Hauptgerichte, Vorspeisen, Fingerfood

WANN? montags bis samstags, 10 – 18 Uhr

WIE? Einfach online unter www.karolinen-daily.de bestellen