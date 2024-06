Dieses Foto ist eines von vielen in der Ausstellung "Kaufrausch. Konsum und Warenwelten der 1980er Jahre.

Bist du fasziniert von der maritimen Geschichte unserer Stadt? Dann haben wir gute Nachrichten für dich. Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum lädt dich zu einer ganz besonderen Veranstaltung ein.

Am 2. Juli um 16 Uhr nimmt dich die Historikerin Annette Mörke mit auf eine Zeitreise durch das Schifffahrtsmuseum Fischhalle. Zusammen mit einem Gebärdendolmetscher wird die Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Kanals lebendig. Entdecke, welchen Stellenwert dieser Meilenstein des Kaiserreichs seit seiner Eröffnung im Jahr 1895 spielt und tauche ein in die Herausforderungen, die die Schiffsquerung seit der Ära der Wikinger mit sich brachte. Das Beste daran: Du kannst diesen Nachmittag kostenfrei genießen. Eine kurze Anmeldung per E-Mail sichert deinen Platz auf dieser geschichtsträchtigen Reise.

Zurück in die Popkultur der 80er

Vielleicht lässt dein Herz auch der Gedanke an die schrägen 80er höher schlagen? Dann markiere dir den 9. Juli um 16 Uhr dick im Kalender. Im Stadtmuseum Warleberger Hof begeben wir uns auf eine Entdeckungstour durch die Ausstellung „Kaufrausch. Konsum und Warenwelten der 1980er Jahre“. Mit Kunsthistorikerin Sonja Heinz und einem Gebärdendolmetscher an deiner Seite erkundest du, wie sich der Zeitgeist jener Dekade in Mode, Musik und Medien widerspiegelt. Von Vokuhila bis Zauberwürfel – erlebe eine Ära der grenzenlosen Freude am Konsum und der bunten Werbelandschaft hautnah. Auch dieses Event ist für dich kostenlos. Sicher dir deinen Platz durch eine Anmeldung via E-Mail.

Deine Teilnahme

Für beide Führungen ist der Eintritt frei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, solltest du deine Teilnahme per E-Mail an museum@kiel.de anmelden. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam in vergangene Zeiten einzutauchen und die faszinierenden Aspekte unserer Stadtgeschichte zu entdecken. Verpass diese einzigartigen Events nicht und sei Teil einer erlebnisreichen Reise durch die Zeit!