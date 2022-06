(Bild: Imke Noak)

Am kommenden Wochenende ist wieder einiges los in der Landeshauptstadt. Wir legen euch hier ein paar ausgewählte Highlights ans Herz.

Ebay und ein Brautkleid

Schon in der Hochzeitsnacht gibt es den ersten Ehekrach. Anlass ist Julis Brautkleid. Es aus sentimentalen Gründen ein Leben lang zu behalten, ist in den Augen des frischgebackenen Ehemanns die reinste Verschwendung. Anstatt die Hochzeitsnacht zu genießen, stellt er das sündhaft teure Brautkleid zum Wiederverkauf ins Internet. Leider unterläuft ihm dabei ein folgenschwerer Fehler ... Am nächsten Morgen hat das Kleid eine neue Besitzerin, und für das Brautkleid beginnt eine abenteuerliche Odyssee. Kann das Kleid überhaupt noch Glück bringen? Und wenn ja, wem? Wer das Stück verpasst hat, bekommt vom 10. bis zum 19. Juni die Chance „Dat Bruutkleed“ auf der Niederdeutschen Bühne zu sehen. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de. Tickets sind außerdem an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich oder unter Tel.: (0431) 90 19 01.

10.–19. Juni • Niederdeutsche Bühne Kiel

Sophie Hunger – Garantiert ohne Halluzinationen

(Bild: Sophie Hunger)

Sophie Hunger ist ein echter Tausendsassa: Musikerin, Songwriterin, begnadete Sängerin und Filmkomponistin. Mittlerweile veröffentlichte die in Berlin lebende Musikerin ihr siebtes Album „Halluzinationen“. Sophie Hungers Sound liegt irgendwo zwischen smartem Indie-Rock, Folk, Jazz und poetischem Alt-Pop. Auch sprachlich lässt sie sich keine Grenzen setzen. Mal singt sie auf Deutsch, mal auf Englisch, Französisch oder auch Schweizer-Deutsch. Am 10. Juni können sich Musikfans im MAX in Kiel von ihrem Talent überzeugen. Tickets kosten 42,35 Euro und sind online unter www.eventim.de erhält.

10. Juni, 18 Uhr • MAX Nachttheater

Afrikanische Weltmusik

(Bild: africmelo records)

Adjiri Odametey hat sich in der Weltmusikszene einen hervorragenden Namen gemacht. Markenzeichen des Singer-Songwriters Adjiri Odametey ist seine warme, erdige Stimme. Der Multi-Instrumentalist beherrscht Instrumente wie die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre. Im Juni tourt er in Norddeutschland mit seiner neuen CD ,,Ekonklo – On the other side!“. Mit seiner „Afrikanischen Weltmusik“ schuf Odametey einen eigenen individuellen Stil – immer im Bewusstsein seiner westafrikanischen Wurzeln. Er tritt am Freitag, den 10. Juni im Lutterbeker mit seiner Band auf.

10. Juni, 20 Uhr • Lutterbeker

Erlesenes im Frühjahr

(Bild: Arendt Schmolze von schmolzeundkühn)

Hauke Harder präsentiert in seinem Bücherblog Leseschatz seine ganz persönlichen Lieblingsbücher und geht am 10. Juni live. In der Buchhandlung Almut Schmidt in Friedrichsort stellt er Gästen die Titel vor, die ihm in diesem Frühjahr besonders am Herzen lagen. Dabei reicht die Spanne von Kinder- und Jugendbüchern über Krimis und Romane bis hin zu Sach- und Kochbüchern. Eine Anmeldung ist erwünscht, der Eintritt ist frei.

10. Juni, 18.30 Uhr • Buchhandlung Almut Schmidt, Friedrichsort

www.buchhandlung-almut-schmidt.de