Die beliebten Honey Lake Sessions finden vom 20. bis 23. Juli wieder in Schleswig-Holstein statt und lassen mit ihrem Musikprogramm Ende Juli den Honigsee wieder aufleben.

Vom 20. bis 23. Juli öffnen die Honey Lake Sessions dieses Jahr ihren liebevollen Hof und laden fantastische Künstler*innen und Bands ein, die über vier Tage das musikalische Programm bilden werden. In herzlicher und familienfreundlicher Atmosphäre wird ein musikalischer und kultureller Begegnungsort geschaffen, der die Gäste während der Konzerte sowohl überrascht als auch zum Nachdenken und Entdecken bringt.

Highlights am Donnerstag in Honigsee

Die Sommerkonzerte beginnen am Donnerstag, den 20. Juli um 18.00 Uhr mit CATT. Strahlend kann sie zwischen ihren vielen Instrumenten wechseln, begeistert saugt das Publikum diese Spielfreude aus. So wie CATT sich in ihre Songs fallen lässt, so fallen wir in ihre Musik. Im Anschluss bringen Intergalactic Lovers aus Belgien ihr neues Album „Liquid Love“ auf die Bühne und lassen die Luft um sie herum ein wenig pulsieren.

Das geht am Freitag bei den Honey Lake Sessions

Am Freitag öffnet das nordische Jazz Duo Svaneborg Kardyb. Ihre Musik ist eine exquisite und freudige Verschmelzung von schönen Melodien, zartem Minimalismus, eingängigen Grooves und subtilen Electronica-Vibes. Darauf folgt das Deutschlanddebüt der Multi-Instrumentalistin und Songwriterin Maro aus Portugal, die erst letztes Jahr für den Eurovision Song Contest angetreten ist. Geschlossen wird der Abend durch die Band Egopusher.

Das Programm am Sonnabend

Nur einen Tag später, am Samstag, geht es direkt weiter mit LELÉKA, ein multikulturelles Berliner Jazzquartett, das sich zur Aufgabe macht, Honigsee mit seinen zeitgleich dynamischen und zarten Folkklängen zu verzaubern. Rosario Smowing lässt im Anschluss Elemente der Strömungen der 40er-, 50er- und 60er-Jahre zu einem eigenen Musikstil „Swing Argentino“ wieder auferleben. Danach werden die Heuballen weggerollt für den Schlussakt am Samstagabend, denn es ist unmöglich, bei einem COLLIGNON Konzert nicht von der Energie mitgerissen zu werden.

Der Sonntagnachmittag

Im Gegensatz zu den letzten Jahren beginnt am Sonntag das Programm bereits um 14 Uhr und wird durch LOKI eröffnet. Die Konzerte des großköpfigen Ensembles stehen dabei für einnehmende Intimität und komplexe Klangflächen. Die Honey Lake Sessions finden nach LOKI ihren Abschluss mit einer musikalischen Reise durch das Universum von Rocket Men. Irgendwo zwischen Jazz, Fusion, Dub, Elektronik und Klängen aus aller Welt treffen sich die Einflüsse und werden zu etwas, was die Band selbst als „Intergalactic Jazz, Drum & Space“ bezeichnet.

