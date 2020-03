Die Gelbe Wiesenraute ist bei Bienen und Hummeln besonders beliebt (Bild: K. H. Niehus)

Die wächst in feuchten Gebieten in der Sonne, aber auch im Halbschatten

0

Stiftung Naturschutz SH und LLUR spendierenwieder Saatguttütchen - in 2020 ist es die Gelbe Wiesenraute

Mit der „Tänzerin im Grünen“ gemeinsam für mehr Artenschutz: In Zeiten von Corona, wo sich das Leben vornehmlich auf Haus und Garten beschränkt, können Bürgerinnen und Bürger bei einer Mitmachaktion zu Hause im Garten Gutes tun und zum Erhalt der heimischen Pflanzenvielfalt beitragen!

Die Stiftung Naturschutz SH und das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) haben in diesem Jahr wieder eine kostenlose Saatgrußkarte mit Samen einer heimischen Pflanze herausgegeben. Das beliebte Artenschutzprojekt widmet sich in 2020 einer bedrohten Wildstaudenart: der Gelben Wiesenraute (Thalictrum flavum).

Das Vorkommen der Gelben Wiesenraute ist landesweit stark gefährdet. Sie wächst in Schleswig-Holstein an den Flussufern in Feuchtwiesen, im Hochstaudenried der Seen, Erlenbruchwälder und Weidensümpfe. Ihre schwimmfähigen Samen verbreiten sich mit dem Wasser. Als die Flüsse ausgebaut und Bruchwälder und Wiesen trockengelegt wurden, schwand der Lebensraum der Gelben Wiesenraute.

Im Garten gehört die über einen Meter hohe Pflanze zu den prächtigen, winterharten Stauden am Teichrand und an anderen feuchten Stellen. Sie wächst gerne in der Sonne, aber auch im Halbschatten an Gehölzen.

Manch einem mag es so gehen, dass die Gelbe Wiesenraute wie eine „Tänzerin im Grünen“ wirkt:So scheint es im Hochsommer, als tanzten die Blüten der Gelben Wiesenraute im Schilf am Grabenrand. Sie leuchten weithin, weil ihre filigranen Staubfäden das Licht brechen und streuen wie in der Sonne flirrender Staub. Bienen, Hummeln und viele andere Insekten erfreuen an der Überfülle der eiweißreichen Pollen.

Mit der Saatgrußkarte können Bürgerinnern und Bürger die Wiesenraute in ihren Garten holen und den Staudenbeeten Lichter aufsetzen. Die Grußkarte umfasst ein Tütchen mit Samen der Gelben Wiesenraute, Informationen über die Pflanze und eine Pflanzanleitung.

Sie ist erhältlich bei postalischer Bestellung an: LLUR SH, z.H. ÖA 6, Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek oder per E-Mail über broschueren@llur.landsh.de. Persönlich ist das LLUR nicht erreichbar, bitte in diesem Jahr auch nur im Ausnahmefall eine telefonische Bestellung unter Tel.: (04347) 70 42 30.