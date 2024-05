(V.l.): Tanja Schürmann (Hausleiterin Ronald McDonald Haus Kiel), Angelika Volquartz (Präsidentin des Freundeskreises Ronald McDonald Haus Kiel), Karsten Bärschneider (Center Manager Sophienhof Kiel) und Janine Heuck (Center Management... (Bild: Fabian Frühling)

Was passiert, wenn Kieler Spitzenköche ihre Messer wetzen, lokale Prominenz ihre Hände zum Einsatz bringt und die Gemeinschaft ihr großes Herz zeigt? Ganz einfach: Eine Spende, die wärmer nicht sein könnte, wandert an das Ronald McDonald Haus Kiel.

Das letzte Wochenende stand ganz im Zeichen des guten Geschmacks – und das in doppelter Hinsicht. Unter der strahlenden Schirmherrschaft bekannter Gesichter entfaltete sich im Sophienhof ein Schauspiel, das weit über köstliche Speisen hinausging. Mit Pierre Binder, der zusammen mit Evelyn Burdecki am Freitag das Event eröffnete, begann eine kulinarische Reise, die ihresgleichen sucht. Das Fischers Fritz im Hotel Birke legte vor und begeisterte mit Köstlichkeiten aus Neptuns Reich, während Bettina Tietjen das Besteck in die Hände der Besucherinnen und Besucher zirkulieren ließ.

Der Samstag stand ganz im Zeichen von Lasse Knickrehms Kreationen aus dem Ahlmanns im Kieler Kaufmann, wobei Lola Weippert Seite an Seite mit NDR Moderator Gerrit Derkowski stand – ein echter Teamgeist, da dieser für den erkrankten Christopher Scheffelmeier eingesprungen ist. Zum fulminanten Abschluss mischten am Sonntag Gregor Walas und Spas Ivanov aus dem ACQUA Strande Yachthotel & Restaurant die Kochtöpfe auf, angeheizt durch die sympathische Präsenz von Detlef Steves.

900 Gerichte wanderten über die Theke, begleitet von leckeren Getränken, bereitgestellt durch das Kieler Familienunternehmen Jörgen Petersen & Sohn und verkauft durch das innovative Eventbike vom SANDHAFEN. Sogar der Verkaufserlös der Getränke fand seinen Weg in die Spendenkasse. Ein besonderes Dankeschön gebührt auch Mercedes Benz Süverkrüp aus Kiel als Mobilitätspartner und dem NDR Schleswig-Holstein für die medienwirksame Begleitung.

Die Summe des Engagements wurde schließlich am Sonntagnachmittag in Form eines stattlichen Schecks über 10.725,70 Euro an Tanja Schürmann und Angelika Volquartz überreicht. Beide repräsentierten mit Stolz das Ronald McDonald Haus Kiel, das nun durch diese Spende Familien schwerkranker Kinder weiterhin unterstützen kann.

Der Erfolg des Wochenendes ist auch den Highlights der Nachmittagsprogramme zu verdanken. So versüßten Cake Pops aus der Hand von Bettina Tietjen und Twenty4Tim den Besuchern den Tag, während Mia bei der All Style Battle von Jorge González, Elena Kraft und Karsten Bärschneider zur Siegerin gekürt wurde. Musikalisch vollendet wurde die Stimmung vom SANDHAFEN Resident Dj Rogi.

„Ein Herzliches Dankeschön an jeden einzelnen Unterstützer“, betont Karsten Bärschneider zum Abschluss. Auch Frau Volquartz hebt die Bedeutung des Zusammenhalts hervor: "Kiel und viele Menschen aus der Umgebung zeigen: Hier entfaltet sich Geborgenheit. Ein riesiges Dankeschön an alle, die zu dieser wundervollen Spendenaktion beigetragen haben!"