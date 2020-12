KIELerleben-Adventskalender erfüllt Wünsche

1

3, 2, 1 – los gehts mit dem großen KIELerleben-Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen, jeden Tag eine schöne Überraschung. Freut euch auf 24 tolle Geschenke und Gewinne!

Auf unserer Facebookseite öffnen wir jeden Tag ein Türchen unseres KIELerleben-Adventskalenders. Wir haben 24 Gewinne mit Partner*innen des Kieler Einzelhandels und der Gastronomie für euch zusammengestellt.

Für die Teilnahme müsst ihr lediglich den Beitrag liken und kommentieren und werdet so automatisch in den Lostopf aufgenommen. Weitere Infos zu den einzelnen Preisen erhaltet ihr täglich in dem jeweiligen Gewinnspiel.

Das Kielerleben-Team wünscht allen Teilnehmer*innen viel Glück!