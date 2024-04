0

Schnelles und stabiles Internet ohne künstliche Verknappung im Download – was technisch möglich ist, gibt die TNG Stadtnetz GmbH jetzt ungedrosselt an die Nutzer*innen weiter: 1.000 Mbit/s im Download in allen Glasfasertarifen.

Damit geht das Kieler Telekommunikationsunternehmen auf den Wunsch aus umfangreichen Kund*innenbefragungen ein und macht diesen zum neuen Standard. Alle Tarife wurden zugunsten der Nutzer*innen angepasst und beinhalten jetzt standardmäßig das volle Potential von 1.000 Megabit pro Sekunde im Download. Über die Wintermonate wurde an der Umsetzung gearbeitet und seit Februar 2024 sind die nagelneuen TNG-Glasfasertarife endlich buchbar. Damit gehört TNG zu einem der ersten Anbieter deutschlandweit, der die vollen Möglichkeiten der Glasfasertechnologie bedingungslos weitergibt.

Das TNG-Glasfasernetz rund um die Kieler Förde

Als erfahrener und ausgezeichneter Anbieter baut TNG zu 100 Prozent Glasfaser in Kiel und Umland aus. In Altenholz, Kronshagen, Flintbek, Projensdorf, Suchsdorf, Russee und Hassee sind die ersten Anwohner*innen bereits online und genießen die vollen Vorzüge des schnellen Internets. Und auch 2024 wird es mit großen Schritten weiter vorangehen, da in immer mehr Ausbaugebieten die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein werden und das Netz aktiviert wird. Die Tiefbauarbeiten gehen planmäßig voran und auch während des Ausbaus ist es immer noch möglich, einen Glasfasertarif für einen kostenlosen Hausanschluss zu buchen. Weitere Informationen zum Ausbau und Fortschritt in Kiel und Umgebung sind auf der Webseite von TNG zu finden.

Wegfall des Nebenkostenprivilegs – weiterer Vorteil der TNG-Tarife

Ab Juli 2024 wird bundesweit das Nebenkostenprivileg abgeschafft. Dies bedeutet, dass das Kabel-TV zukünftig nicht mehr zentral über die Nebenkosten abgerechnet wird und vor allem Mieter*innen sich dann selbst um einen Fernsehanschluss kümmern müssen.

Interaktives Fernsehen über das Internet bietet sich dabei als perfekte Alternative zum herkömmlichen TV-Anschluss an. Besonders über Glasfaserleitungen stehen Bandbreiten zur Verfügung, die es möglich machen, Fernsehen über Smart TVs, Mobilgeräte oder TV-Sticks ohne Qualitätsverlust zu empfangen. Mit den TNG-Glasfasertarifen sind Nutzer*innen auch hier gerüstet, denn neben den 1.000 Megabit pro Sekunde im Download ist der Empfang über IPTV mit waipu.tv preiswert zu jedem Tarif hinzubuchbar.