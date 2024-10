0

Stell dir vor, du könntest in deinem eigenen Zuhause eine Brücke zwischen Kulturen bauen und jungen Menschen aus aller Welt eine zweite Heimat bieten. Genau dazu lädt dich die traditionsreiche Austauschorganisation Experiment ein, indem sie nach weltoffenen Gastfamilien in Kiel sucht.

Anzeige

Vielfalt im eigenen Zuhause: Werde Teil von Andreas und Kyles Geschichte

Du hast die Möglichkeit, internationale Jugendliche wie Andrea aus Italien oder Kyle aus den USA willkommen zu heißen. Andrea bringt mit seinem warmherzigen Wesen und seiner Leidenschaft für Rugby und Musik neue Dynamik in dein Zuhause. Kyle hingegen beeindruckt mit seiner Liebe zu Sprachen, Fußball und ehrenamtlichem Engagement. Neben diesen beiden warten noch viele weitere Jugendliche aus Kanada, Australien, Argentinien, Mexiko, Kolumbien und Südafrika darauf, in Kiel eine neue Welt zu entdecken.

Offene Türen, weite Herzen: Fast alle können Gastfamilie werden

Gastfamilie sein kann jede*r – ob alleinerziehend, als Patchwork- oder Regenbogenfamilie, ob mit oder ohne Kinder. Dein Interesse am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem jungen Gast dein Zuhause zu öffnen, stehen im Vordergrund. Mit Experiment eroberst du neue Horizonte und prägst die nächste Generation in Kiel nachhaltig mit. Die Organisation unterstützt dich und bietet eine lokale Ansprechperson für alle Fragen.

Informationen und Kontaktaufnahme

Wenn du mehr erfahren möchtest, findest du persönliche Geschichten der Jugendlichen und weitere Infos unter experiment-ev.de. Interessierte sind auch zu den digitalen Infoabenden eingeladen. Der nächste Termin ist am Dienstag, 22.10.2024, um 18 Uhr – Anmeldung unter experiment-ev.de/events. Für direkte Beratung steht Katrin Pohl unter 0228 95722-41 oder per E-Mail an pohl@experiment-ev.de zur Verfügung.

Nehme die Chance wahr, Teil eines globalen Miteinanders zu werden, und mache dein Zuhause zum Ausgangspunkt für unvergessliche Erlebnisse!