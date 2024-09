(Bild: GREEN SCREEN PR / Plimsoll Productions)

Vom 11. bis 15. September verwandelt sich Eckernförde zum Green Screen Festival 2024, dem größten Naturfilmfestival Europas. Unter der Leitung von Dirk Steffens erwartet die Besucher*innen ein faszinierendes Programm mit über 100 Filmen und zahlreichen begleitenden Veranstaltungen.

Green Screen Festival: Ein einzigartiges Erlebnis

Das Green Screen Festival ist nicht nur ein Event, es ist eine Hommage an die Natur und das Filmemachen. Die freundliche Atmosphäre und die atemberaubenden Filme ziehen jedes Jahr Hunderte von Zuschauer*innen in ihren Bann. Die Präsentationen finden an ungewöhnlichen Orten statt: sowohl die historische St. Nicolai-Kirche als auch das Eckernförder Rathaus werden zu Kinosaals verwandelt.

Persönliche Begegnungen mit Filmschaffenden

Ein Highlight des Green Screen Festivals ist die Möglichkeit, Filmschaffende hautnah zu erleben. Viele Filmemacher*innen verlassen ihr Schnittstudio und Tarnzelt, um ihre Werke persönlich vorzustellen. Das Publikum hat die Gelegenheit, Fragen zu stellen und spannende Diskussionen zu führen.

Wettbewerb der besten Naturfilme

Die präsentierten Filme konkurrieren um den Titel des besten Naturfilms des Jahres. Der Wettbewerb zieht hochkarätige Einreichungen aus der ganzen Welt an und bietet eine Plattform für einige der beeindruckendsten Dokumentationen und Kurzfilme, die die Schönheit und Dramatik unseres Planeten zeigen.

Umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie

Neben den Filmvorführungen bietet das Green Screen Festival ein umfangreiches Rahmenprogramm. Von Workshops über Ausstellungen bis hin zu Aktivitäten für Kinder — es ist für jede*n etwas dabei. Das Festival schafft es, Bildung und Unterhaltung perfekt zu vereinen und spricht damit alle Generationen gleichermaßen an.

Weitere Informationen und Tickets

Das komplette Festivalprogramm und die Möglichkeit, Tickets zu erwerben, finden Sie auf der offiziellen Website: www.greenscreen-festival.de.

Erleben Sie die Magie des Green Screen Festivals 2024 und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Naturfilme in Eckernförde!