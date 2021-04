Großer Start der Außengastronomie

(Bild: Sophia Windisch)

Sobald die Sonne rauskommt, ist bestes Wetter für einen Stadtbummel mit anschließendem Restaurantbesuch. (Bild: Sophia Windisch)

Auch das Café Brunswik freut sich, ihre Gäste unter allen Hygienevorschriften wieder zu empfangen. (Bild: Sophia Windisch)

Beim Sandhafen werden noch schnell die letzten Tische und die Bar fertig aufgebaut und dann kann es auch losgehen. (Bild: Sophia Windisch)

Mit der Luca App schnell einchecken und es kann los gehen. (Bild: Sophia Windisch)

Viele Restaurants haben am Wochenende fleißig ihre Terrassen auf Vordermann gebracht und starteten am Montag direkt mit der Außengastronomie. Einige andere Restaurants beginnen erst am Freitag mit der großen Wiedereröffnung.

Endlich ist es soweit! Nach langem Warten und vielen Wochen Essen abholen oder liefern lassen, können wir wieder unser Lieblingsrestaurant besuchen, auch wenn erstmal nur mit dicker Jacke und Schal. Damit ihr einen Überblick habt, wer wann und wo öffnet, haben wir einige Spots für den ersten Kaffee oder die erste Pizza im Freien zusammen getragen.

Im Stadtteil Brunswik rund um den Dreiecksplatz und die Holtenauer könnt ihr ab heute wieder im Café Brunswik ein leckeres Stück Kuchen oder im Hoi An vietnamesisch essen gehen. Genauso könnt ihr euch endlich wieder hinsetzen zum Essen in der Campus Suite, im Goldwasser, im Nil und im Sidewalk. Bei den meisten Restaurants müsst ihr nicht zwingend vorher reservieren, es bietet sich jedoch an, da die Plätze draußen begrenzt sind. Ein kurzer Anruf vorher bringt Sicherheit, damit eurem ersten Restaurantbesuch auch nichts im Wege steht.

Ab Freitag könnt ihr dann ins Banmaai, Haveli oder auch retro im Metro Kino.

In Düsternbrook und an der Kiellinie könnt ihr euch wieder in der Seebar ein Glas Wein schmecken lassen oder in der Forstbaumschule eins der vielen Gerichte wählen. Im Sandhafen findet am Montag das Pre-Opening statt und am Freitag die richtige Wiedereröffnung.

In der Innenstadt gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, die Mittagspause zu verbringen oder abends nochmal was Leckeres zu essen. Im Sakura oder bei Günther sowie bei Dean & David und im Cup & Cino am Bootshafen könnt ihr euch draußen hinsetzen und etwas bestellen.

Bei allen Restaurants und Cafés gelten weiterhin alle Hygienevorschriften und ihr müsst vorher eure Kontaktdaten abgeben, entweder per App oder in schriftlicher Form.

Ansonsten steht dem ersten Schritt in Richtung Normalität nichts mehr im Wege und wir wünschen viel Spaß!