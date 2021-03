(Bild: FilippoBacci/ E+/ Getty Images)

0

Der Kieler Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen will mit einer Aktionswoche zum Weltwassertag am 22. März dafür eintreten, dass die Sondermüllproblematik eine breite Aufmerksamkeit erfährt und ruft Kieler*innen zum Mitmachen auf.

Achtlos weggeworfene Zigarettenfilter stellen neben den Take-away-Verpackungen und To-Go-Bechern den größten Anteil für Sammlung und Entsorgung von Einwegkunststoffprodukten im öffentlichen Raum dar, deren umweltbezogenen Auswirkungen, aber auch Entsorgungskosten von der Gemeinschaft zu tragen sind. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden jährlich rd. 80% nicht korrekt entsorgt. Dabei verunreinigt bereits ein einziger Zigarettenfilter 40 – 60 Liter Wasser. So wird das Müllproblem zu einem immensen Umweltproblem für uns alle.

Aufruf an die Bevölkerung

Der öffentliche Start wird digital am Sonntag, den 21.03.2021, um 18.00 Uhr zum Thema „CLEANUP SH – Die Zero Waste Gesellschaft“ mit Marlies Fritzen (MdL), Sprecherin für Umwelt- und Naturschutz der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Arne Stenger, Sprecher für Energie-, Entsorgungs- und Umweltpolitik der Kieler Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN stattfinden.

Hier könnt ihr die Veranstaltung verfolgen.

Vom 22.03.2021 bis 28.03.2021 können sich Kieler*innen mit privaten Sammlungen unter Beachtung der Vorgaben bzw. Regelungen der seit dem 08.03.2021 in Kraft getretene Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) in den Stadtteilen beteiligen. Wichtige Hinweise in Zusammenhang mit privaten Sammelaktivitäten wurden in einem hierfür erstellten Hygienekonzept zusammengefasst.

So werden Kieler*innen aktiv

Unter dem Motto „Mach‘ deinen Spaziergang zum CleanUp“ ist es an allen Wochentagen möglich, weggeworfene Zigarettenfilter in eigenen verschließbaren Einweggefäßen zu sammeln, aber auch andere Abfälle (Littering) auf Plätzen, in Parks bzw. auf Wegen im direkten Wohnumfeld aufzuheben und zu Sammelstellen zu bringen. Hierfür werden in allen Stadtteilen an zentralen Orten entsprechende Abfallbehälter stehen. Einweggefäße mit Zigarettenfiltern können dort nebenbei abgestellt werden, da diese gesondert abgeholt werden. Geplant ist, möglichst alle gesammelten Zigarettenfilter am Ende der Woche digital in Großgefäßen zu präsentieren.

Aktive werden Konzert-Stream belohnt

Alle Teilnehmenden werden gebeten, insbesondere am Montag, den 22. März, zum Weltwassertag, und am 28. März zum Aktionsabschluss Fotos zu eigenen Sammelaktionen an buero@gruene-kiel.de zu schicken, damit diese mittels Social Media veröffentlicht werden können. Für die gesamte Aktionswoche verwenden wir den Hashtag „CleanUpSH“. Mit dem Zusenden wird gleichzeitig die Zustimmung hierzu erklärt. Alle, die Fotos schicken oder per E-Mail mitteilen, dass sie sich beteiligt haben, bekommen als Dankschön einen Link zu einem digitalen exklusiven Belohnungslivekonzert mit Simon Glöde für Sonntag, den 28. März, 19 Uhr zugeschickt.