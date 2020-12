Das perfekte Weihnachtsgeschenk für echte Zauber-Fans: The Music of Harry Potter

1

Besonders im Winter sind die „Harry Potter“-Filme über Generationen hinweg beliebt. Mit den digitalen Konzert-Streams holt ihr euch den „Hedwig’s Theme“, „The Night Bus“, „Black Lake“ und weitere musikalische Highlights inklusive Gänsehaut-Garantie ins Wohnzimmer.

Weiß verschneite Turmspitzen, warmes Butterbier aus Hogsmeade, Eulen, die Weihnachtsgeschenke bringen – diese besondere Atmosphäre wird getragen von fantastischer Filmmusik. Das berühmte „Hedwig’s Theme“, das inzwischen als Hauptmelodie der Filmreihe gilt, kann vermutlich fast jeder mitsummen.

Dieses besondere Erlebnis bietet „The Music of Harry Potter“. Da die Winterabende in diesem Jahr zu Hause stattfinden und nicht in Konzerthallen, bringt Highlight Concerts The Music of Harry Potter und damit die musikalischen Höhepunkte der „Harry Potter“-Filme und des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ direkt ins Wohnzimmer. Begleitet werden die vertrauten und beliebten Klänge von liebevollen Animationen, die die schönsten Szenen zur Musik malen. Gänsehaut pur, wenn „Hedwig’s Theme“ die Zuschauer nach Hogwarts entführt oder der Chor „Double Trouble“ zum Besten gibt.Ausgelassene Stimmung bringt „The Night Bus“ mit der rasanten Fahrt des fahrenden Ritters. Mystisch wird es mit „Black Lake“, wenn die Zuschauer mit Harry in den Schwarzen See und in das Reich der Wassermenschen abtauchen.

Hier holt ihr euch und euren liebsten „Harry Potter“-Fans das Ticket nach Hogwarts – die Reise startet nicht am Gleis 9 ¾, sondern in eurem Wohnzimmer!

Das erwartet euch:

• Das Cinema Festival Symphonics Orchester im Wohnzimmer mit Live-Gefühl

• Liebevolle Animationen auf Ihrem Fernseher

• 1 ½ Stunden voller magischer Erlebnisse

• Auf Wunsch ein Souvenir-Ticket als Erinnerung oder zum Verschenken

• 15 % Rabatt auf den Kauf von Tickets für „The Music of Harry Potter – Live in Concert“ 2022