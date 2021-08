Haushaltsmüll entsorgen lassen

(Bild: Gerd Zahn/ iSTock/ Getty Images Plus)

0

Ab Montag, 2. August, ist das ABK-Schadstoffsammelmobil nach langer Corona-Pause wieder unterwegs. Dann könnt ihr jenen Müll abholen lassen, der nicht in die Tonne gehört.



Lacke, Farbenreste, Chemikalien, Leuchtstoffröhren, Spraydosen und vieles mehr sind Schadstoffe. Schadstoffe dürfen nicht in den Haushaltsabfall. Kieler*innen können diese Stoffe zum einen bei der Schadstoffsammelstelle des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) abgeben. Zum anderen kommt der ABK auch direkt in die Stadtteile.

Regelmäßig fahren die Fachkräfte der Schadstoffsammelstelle mit dem speziell ausgerüsteten Sammelfahrzeug die stadtweit ausgewiesenen, orangefarbenen Haltestellen an. Dort können haushaltsübliche Mengen schadstoffhaltiger Abfälle persönlich am Mobil abgegeben werden.



Wer außerhalb der festgesetzten Sammelzeit schadstoffhaltige Reste einfach an den Haltestellen abstellt, macht sich strafbar. Schadstoffe sind gefährlich und dürfen daher nur bei Mitarbeiter*innen der Schadstoffsammlung persönlich abgegeben werden.



Die Schadstoffsammelstelle, Gutenbergstraße 57, ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 14 Uhr und am ersten Sonnabend eines Monats von 9 bis 12 Uhr.

Der erste Termin des Schadstoffmobils ist am Montag, 2. August, 9 bis 11.15 Uhr, am Stettiner Platz in Friedrichsort. Am Dienstag, 3. August, steht das Mobil von 9 bis 11.30 Uhr am Wertstoffzentrum Kiel in der Clara-Immerwahr-Straße 6 im Gewerbegebiet Wellsee. Der Blücherplatz ist die Station am Mittwoch, 4. August, 9 bis 11.30 Uhr, und der Vinetaplatz in Gaarden am Donnerstag, 5. August, von 9 bis 11.15 Uhr. Alle Termine stehen unter www.abfall-a.de im Internet.

Hier gehts zu weiteren Infos des Schadstoffmobils in und um Kiel.