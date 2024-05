(Bild: Kai Joachim Kokott)

Der Weltfischbrötchentag wird dieses Jahr am 4. Mai an unseren Küsten und Süßwasserseen zelebriert – und das an gleich mehreren Orten. Wo feierst du den Weltfischbrötchentag?

Und auf die Schnelle noch ne Fischfrikadelle – am liebsten im knusprigen Brötchen. Ob belegt mit Aal, Makrele oder Lachs – Fischbrötchen sind bei uns so beliebt, dass wir ihnen gleich einen ganzen Tag widmen. In mehreren Orten, darunter Schönberger Strand und Heikendorf, wird die maritime Delikatesse mit einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie gefeiert. Am Hafen von Heikendorf/Möltenort können sich Besucher*innen von 11 bis 16 Uhr vom Feuerschiff bis zum Hafenvorfeld auf ein buntes Programm mit Live-Musik, Kinderanimation und der Extraportion Meer auf dem Brötchen freuen. Das Detailprogramm ist unter www.weltfischbrötchentag.de zu finden. Wer mag, kann sich direkt vom Kutter mit fangfrischem Fisch das Ostsee-Feeling auch für zuhause einpacken lassen.