(Bild: Georg Angerer)



Ein Hauch von Landluft weht nicht nur durch die lebendige Kieler Innenstadt! In den kommenden Wochen finden auch in der Umgebung spannende Herbstmärkte und Veranstaltungen statt, die es sich lohnt zu besuchen!

Herbstliche Stimmung in Molfsee

Vom 30. September bis zum 8. Oktober ist es wieder soweit: Der Herbstmarkt im idyllischen Freilichtmuseum Molfsee öffnet seine Pforten von 9 bis 18 Uhr.

Die liebevoll restaurierten historischen Häuser bilden eine malerische Kulisse für den Herbstmarkt. Ein lebhaftes Treiben erfüllt die Luft, durchzogen vom verlockenden Duft von frischem Apfelkuchen, Kaffee, Bratwurst und anderen regionalen Köstlichkeiten.

Jeder spürt: Es ist wieder Zeit für den Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee. Über 120 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Waren auf dem weitläufigen Museumsgelände. Hier findet man regionale Produkte, warme Kleidung für Groß und Klein, hochwertiges Kunsthandwerk sowie Pflanzen und herbstliche Dekoration für Zuhause und den Garten. Die Nordbauern laden mit zahlreichen regionalen Erzeugern zu einem kleinen Bauernmarkt im Rahmen des Herbstmarktes ein, bei dem selbstproduzierte Waren im Mittelpunkt stehen. Neben den altbekannten Anbietern gibt es auch neue Stände wie beispielsweise die Falafel-Fabrik aus Kiel. Für den Hunger beim Bummeln über den Markt ist bestens gesorgt. Das Museum setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit im Gastronomiebereich und arbeitet daran, den Einweg-Müll zu reduzieren. Der Eintritt in das Museum und somit zum Herbstmarkt beträgt 10 Euro für Erwachsene (ermäßigt 8 Euro), 3 Euro für Kinder und Jugendliche, sowie 21 Euro für die Familienkarte. Wer ab dem 16. September ein Online-Ticket für den Herbstmarkt über die Museumswebsite unter landesmuseen-sh.ticketfritz.de erwirbt, gelangt erfahrungsgemäß schneller ans Ziel.“

Bauern- und Regionalmarkt

Vom 6. bis zum 8. Oktober wird der Bauern- und Regionalmarkt das Herz der Stadt erobern und regionale Selbstvermarkter*innen sowie Handwerker*innen präsentieren jeden Tag von 10 bis 18 Uhr ihre landwirtschaftlichen und handgefertigten Schätze.

Ein Spaziergang über den Markt wird zu einer kulinarischen Reise durch die Region. Frisches Obst und Gemüse, duftende Blumen, handgefertigter Käse und feinste Wurstwaren – die Vielfalt ist groß. Die Besucher*innen können sich auf authentische, lokale Aromen freuen, die direkt von den Erzeuger*innen auf den Markt gebracht werden.

Verkaufsoffener Sonntag

Für diejenigen, die das Einkaufen lieben, gibt es am 8. Oktober einen zusätzlichen Grund zur Vorfreude, denn an diesem Tag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für die stadtweite Sonntagsöffnung „Ich fühl mich Kiel“. So kannst du nach Herzenslust bummeln, einkaufen und die Innenstadt in ihrer ganzen Pracht genießen. Mehr Informationen unter: kiel-sailing-city.de/bauern-und-regionalmarkt

Lichtermeere entlang der Ostsee und Kieler Förde

Im Herbst erstrahlen die Urlaubsorte entlang der Ostseeküste Schleswig-Holstein in vollem Glanz und läuten die winterschöne Zeit an der Ostsee ein! Sei beim „Lichtermeer 2023“ dabei und lass dich verzaubern von den zahlreichen bunten Lichtern, Illuminationen, Feuershows und Fackelwanderungen. Zieht es dich eher in die Ferne? Dann findest du hier weitere Lichtermeere: www.ostsee-schleswig-holstein.de/lichtermeer

27.–29. Oktober: Illuminierter Kurpark, Laboe

An dem Wochenende erstrahlt der Laboer Kurpark von 16 bis 21.30 Uhr. Neben den illuminierten Bäumen warten auch außergewöhnliche Lichtobjekte und zauberhafte Lichtwesen auf dich.

28. Oktober: Lichtermeer in Eckernförde

Ab 17.30 Uhr findet der traditionelle Fackelumzug in Eckernförde statt. Anschließend wird mit Musik und weiteren Attraktionen das Lichtermeer gefeiert.

8. Oktober: Lichtermeer in Schönberg

Um 19 Uhr startet der Fackel- und Laternenlauf Richtung Strand mit musikalischer Begleitung. Am Hotel Strandräuber wird das Lichtermeer bei Musik und Heißgetränken weitergefeiert.

28. Oktober: Lichtermeer in Heikendorf und Mönkeberg

Von 18 bis 21 Uhr werden Heikendorf und Mönkeberg zum Leuchten gebracht. Neben dem illuminierten Strand und der beleuchteten Promenade organisiert die Jugendfeuerwehr einen Fackellauf, GlassSUP lädt zum Paddeln ein und der Klavierkünster Sven Wildböer sorgt für die musikalische Unterhaltung. Für Essen und Trinken sorgen das ToHuus und ein Crêpes-Stand. In Mönkeberg wird die dunkle Jahreszeit mit Bratwurst und Punsch von der Jugendfeuerwehr und der Mönkeberger Knochenbruchgilde und Livemusik eingeleitet.

Handgemachte Schönheiten

6.–8. Oktober, 10–19 Uhr • Ostseebad Laboe

Vom 6. bis 8. Oktober versammeln sich wieder über 50 ausgesuchte Aussteller*innen zu einem besonderen Kunstevent im Ostseebad Laboe. Die herrliche Hafeneventfläche und der Rosengarten des kultigen Ostseebades werden wieder zu einem beeindruckenden Sammelsurium schöner Dinge an der herbstlichen Sonnenseite der Kieler Bucht. Die Ausstellenden des Handgemacht-Marktes fertigen ihre Werke zum großen Teil professionell in der eigenen Werkstatt bzw. dem eigenen Atelier. Schmuck- und Textildesign, Papier- und Buchbindearbeiten sowie Glas- und Schmiedearbeiten und vieles mehr locken Kunstinteressierte an die Förde. Mehr Infos unter www.handgemacht-maerkte.com.