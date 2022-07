(Bild: © Getty Images/E+/Serkan Toröz)

Heute ist der heißeste Tag des Jahres. Wenn ihr eine Abkühlung in Heikendorf oder Mönkeberg sucht, probiert unbedingt hier ein leckeres Eis!

Eiscafé Venezia

Was lieben die Menschen sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen durchblitzen? Richtig: Eis. Und das bekommt man in bester Qualität beim Eiscafé Venezia in Laboe und in Heikendorf. Letzteres wurde gerade frisch renoviert und hat sowohl draußen als auch drinnen Sitzplätze, an denen ihr die leckeren Eis- und Kaffeekreationen genießen könnt. Ob Klassiker wie Vanille und Schokolade oder kreative, wechselnde Sorten – hier leuchten nicht nur Kinderaugen, wenn sie ihre knusprige Waffel überreicht bekommen. Übrigens: Jeden Dienstag ist in beiden Filialen Spaghetti-Eis-Tag! Dann bekommt ihr auf jedes Spaghetti-Eis einen Euro Rabatt – der Sommer kann kommen!

Zantopps Eismanufaktur

Handgemachtes Eis aus der Nordischen Eismanufaktur mit karibischem Flair: das bekommt ihr bei Zantopps Fährhaus. Der Insider-Treffpunkt am Mönkeberger Anleger wird noch als Geheimtipp gehandelt, bei den Einheimischen steht er längst auf der Liste der Lieblingsplätze ganz oben. Seit Kurzem schmücken hier Strohschirme das Bild und erinnern an einen Sommerurlaub im Süden. „Da fährt man in den Norden und landet im Süden“, hat schon so mancher Gast mit einem Augenzwinkern festgestellt. Handgemachtes Eis, hausgemachter Kuchen, lecker-leichte Bowls, die Füße im Sand, im Schatten der Strohschirme, das Wasser mit den vorbeifahrenden Schiffen im Blick und die Skyline von Kiel im Hintergrund – so lässt es sich am Kieler Ostufer genießen.

Zantopps Fährhaus, Strandweg 8 (beim Fähranleger), Mönkeberg