Beim Stadtwerke Rollerfestival erlebt ihr einen Zeitreise in die Welt der 80er Jahre. (Bild: Kiel-Marketing)

Noch bis zum 15. Januar 2023 könnt ihr beim Stadtwerke Rollerfestival am Ostseekai eure Runden drehen.

Neonfarben, Zauberwürfel, ROLLSCHUHE – Das Stadtwerke Rollerfestival katapultiert euch zurück in die 80er-Jahre! Rollschuhe oder Inliner an und los geht die Fahrt bei bester Musik über Bodenwellen oder einfach geradeaus. Regelmäßige Rollerdiscos mit DJ, Rollschuh- und Inlineskateverleih, Miniramp für Skateboarder:innen, Kinderbereich zum Üben, kostenlose Schnupperkurse fürs Rollschuhlaufen, Inlineskating und Skateboarding sind nur einige Highlights, die euch derzeit am Ostseekai erwarten.

Eisstockschießen und Feste Feiern

Zwar findet in diesem Jahr kein Eisfestival statt, doch seine beliebten Bausteine wurden trotzdem integriert: Das Eisstockschießen auf Kunststoffbahnen wird parallel angeboten und kann auch nachmittags von Familien und Kindern gebucht werden. Es gibt extra Kinder-Eisstöcke! Zwei VIP-Räume zur Ausrichtung von Kindergeburtstagen und Firmen- und Weihnachtsfeiern stehen euch zur Verfügung – auch ein Catering kann optional hinzugebucht werden. Für Weihnachtsfeiern könnt ihr zwischen Eisstockschießen und Rollschuhfahren wählen, die Gastronomie vor Ort versorgt euch mit coolen Drinks und lauter Leckereien.

Das Batterie24-Masters im Eisstockschießen mit 100 Mannschaften wird vom 5. bis 13. Januar 2023 ausgetragen. Schulklassen können das sportliche Angebot am Vormittag zu vergünstigten Konditionen nutzen.

