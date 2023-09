Eine Woche lang erfährst du auf dem Kieler Rathausplatz alles über die Welt der Physik - mit prominenter Unterstützung. (Bild: Highlights der Physik/Offer)

0

Wann und wo du ein hochkarätiges Vortragsprogramm, Live-Experimente und Ausstellungen rund um die Physik erleben darfst? Ja, sogar Astrophysiker Harald Lesch und gewissermaßen auch James Bond treffen kannst? Wir verraten’s dir!

Physik-Fans (und die, die es noch werden wollen) aufgepasst: In der Woche vom 25. bis 30. September kommt das Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“ nach Kiel. Mitten auf dem Rathausplatz erhältst du in einem großen Ausstellungszelt Einblicke in aktuelle Forschung der Physik. Außerdem halten die „Highlights der Physik“ ein unterhaltsames Programm für Kinder und Jugendliche und ein vielfältiges Vortragsangebot bereit.

Wissenschaftsfestival mit musikalischem Startschuss

Eröffnet werden die „Highlights der Physik“ am 25. September um 20 Uhr im Kieler Opernhaus von Universitätsprofessor und TV-Moderator Harald Lesch mit einem Abendvortrag über „Sonne, Mond und Sterne“. Begleitet wird er dabei durch das Quartett „Quadro Nuevo“ aus München, zu deren Vorführung zahlreiche prominente Gäste aus Forschung und Politik erwartet werden. Veranstaltet wird das Wissenschaftsfestival von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) mit Förderung von der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung sowie der Klaus Tschira Stiftung.

Highlights der Physik: Für kleine…

Mit einem umfangreichen Programm richten sich die „Highlights der Physik“ insbesondere an Kinder und Jugendliche – sei es mit Angeboten für Kids im Grundschulalter bis zur Berufsberatung. In Wissenschaftsshows, Quizveranstaltungen und Kindertheatern werden physikalische Phänomene spielerisch vermittelt. Nebenan bietet das Juniorlabor Gelegenheit zum eigenen Experimentieren unter fachlicher Betreuung. Der bundesweite Wettbewerb „exciting physics“ für Schüler*innen ab Klasse 5 und spannende Workshops runden das Programm ab.

…und große Gäste

Physiker*innen aus Kiel und ganz Deutschland werden Rede und Antwort zu ihren aktuellen Forschungsarbeiten stehen. Sie zeigen das Neuste aus der Nanoforschung, wie man schwarze Löcher im Weltraum findet und wie Wasserstoff- und Plasmatechnologien für die Energieversorgung der Zukunft genutzt werden. Aber keine Sorge: Auch ohne Vorwissen bist du hier genau richtig aufgehoben! Bei den täglichen Vortragsreihen im KulturForum der Stadt Kiel und im Physikzentrum der Universität Kiel präsentieren renommierte Forschende ihre Arbeiten. Zum Beispiel spricht der Astrophysiker Prof. Dr. Günther Hasinger zum Thema „Dunkle Materia und schwarze Löcher“ oder Communicator-Preisträger Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher über Geheimnisse und Überraschungen in der Welt der Zahlen.

James Bond und die Physik

Zum Abschluss der Veranstaltungswoche erwartet dich am 30. September um 20 Uhr mit „James Bond im Visier der Musik“ ein besonderer Abendvortrag, ebenfalls im Kieler Opernhaus: Communicator-Preisträger und Präsident der Universität Göttingen, Prof. Metin Tolan, nimmt Technik und Effekte aus James-Bond-Filmen unter die Lupe und stellt sich die Frage, ob sie mit den Gesetzen der Physik eigentlich vereinbar sind. Begleitet wird der Vortrag von den Kieler Philharmonikern, die die berühmte Filmmusik dazu live einspielen.

Der Eintritt zu allen Angeboten der Highlights der Physik ist frei, für alle Vorträge sind jedoch kostenlose Einlasskarten erforderlich. Auf der Website findest du detaillierte Infos zum Programm, zu den Ausstellungen und Vorträgen.