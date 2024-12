(Bild: Gut Bossee)

0

Am dritten und vierten Adventswochenende öffnet Gut Bossee wieder seine Türen für den Historischen Weihnachtsmarkt. Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 16 Uhr, bieten rund 70 Künstler*innen und Handwerker*innen ihre besonderen Werke im über 300 Jahre alten Kuhstall an.

Anzeige

Von Floristik über selbst gemachte Pralinen bis hin zu beleuchteten 3D-Bildern – das Sortiment hat für alle etwas zu bieten. Einige Stände wechseln an den beiden Wochenenden, was einen Besuch an beiden Terminen noch interessanter macht. Die kleinen Besucher*innen können sich auf Kinderschminken, Seiledrehen, Bogenschießen und Isländerreiten freuen, und im Kinderzoo gibt’s flauschige Alpakas. Ein abwechslungsreiches Programm mit der Horus Falknerei und der Jagdhundeschule sorgt zusätzlich für Unterhaltung.

Für‘s Kulinarische ist ebenfalls bestens gesorgt: Neben Wildspezialitäten wie Wildbratwurst und Wildschweinsleberkäse gibt es Suppe, Crêpes, Waffeln und Punsch – mit oder ohne Alkohol. Traditionell können Familien auch ihren Weihnachtsbaum selbst aussuchen und schlagen (20 Euro pro laufendem Meter).

Am 22. Dezember beschließt ein festliches Finale den Markt: Turmbläser, weihnachtliche Musik und eine Andacht runden das Programm ab.