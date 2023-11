0

Kaufe deine Tickets für die spektakuläre Eiskunst-Show im Welcome Center Kieler Förde und erhalte 20 Prozent Rabatt!

Vom 24. bis 26. November gastiert Holiday on Ice in der Wunderino Arena Kiel und feiert dabei ein ganz besonderes Jubiläum. Seit 80 Jahren entfesseln die weltbesten Eiskunstläufer*innen auf und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung und ziehen das Publikum mit ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann. Die Zuschauer*innen erwarten verblüffende Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau.

Exklusiver Rabatt im Welcome Center

Als neue, offizielle Vorverkaufsstelle von Eventim-Tickets bietet das Welcome Center Kieler Förde einen exklusiven Vorteil: Erhaltet ab sofort 20 Prozent Rabatt auf den offiziellen Ticketpreis sowie die Chance auf eine Saisonkarte für das Stadtwerke Eisfestival vom 15. November bis zum 14. Januar 2024! Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist bis zum 26. November möglich. Weitere Infos findest du unter auf der Website von Kiel Sailing City.