0

Wir präsentieren euch das neue Urlaubsmagazin Kieler Förde 2023 die Landeshauptstadt Kiel und Umgebung.

In Kooperation mit Kiel-Marketing haben wir, die KIELerleben-Redaktion von falkemedia Regional, fundiertes Wissen über die gesamte Region und zahlreiche Insidertipps für Stadt- und Strandliebhaber*innen in dem Urlaubsmagazin Kieler Förde 2023 zusammengestellt. Von idyllischen Orten entlang der Kieler Förde über die angesagtesten Veranstaltungen des Jahres bis hin zu verschiedenen Sightseeing-Tipps, abwechslungsreichen Shoppingangeboten sowie spannenden Sport- und Actionthemen. Neben interessanten Stadtteilen zum Entdecken, idyllischen Stränden zum Erholen und beeindruckenden Segelschiffen zum Bestaunen lässt das Urlaubsmagazin mit einer Auswahl über die besten Fine-Dining Restaurants in Kiel auch kulinarisch keine Wünsche offen.

Wer beim gemütlichen Abendessen auf tierische Produkte verzichten möchte, kann sich mit dem Vegan Guide zu den veganen Hotspots führen lassen. Mit einer Auflage von 24.000 Exemplaren kann das Magazin kostenlos im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz, in der Tourist-Information Heikendorf und in über 200 Auslagestellen in ganz Schleswig-Holstein mitgenommen werden oder online unter www.kiel-sailing-city.de/prospekte bestellt werden.