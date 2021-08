(Bild: Pixabay / Felix Mittermeier)

Landwirtschaftliche Akteur*innen aus Schleswig-Holstein aufgepasst: Am 22. September und 27. Oktober mit Abschlussveranstaltung am 30. November laden das „Bündnis Eine Welt Schleswig Holstein“ mit „Brot für die Welt“ zum Austausch mit Akteur*innen aus Tansania ein.

Im Fokus steht das Thema Agroforstwirtschaft, ein landwirtschaftlich zukunftsfähiger Ansatz für mehr Nachhaltigkeit. In Zeiten des Klimawandels werden gemeinsam Strategien erarbeitet, um gleichzeitig Vielfalt zu stärken und die Krise einzudämmen. Das Verständnis für Gemeinsamkeiten und globale Zusammenhänge soll durch die interkulturelle Kooperation von Landwirt*innen aus Schleswig-Holstein und Tansania intensiviert werden. Eine Chance, voneinander zu lernen und gemeinsam statt gegeneinander zu arbeiten. Los geht’s in den ersten beiden Sitzungen mit einer thematisch fachlichen Einführung und anschließenden interaktiven Teil. Begleitet werden die Veranstaltungen durch Moderation und eine Dolmetscherin. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Anmeldungen per Email bis zum 20. September an lea.kleymann@bei-sh.org.

22. September 2021 (Online: Beginn 16:30 Uhr)

27. Oktober 2021 (Online: Beginn 16:30 Uhr)

30. November 2021 (Präsenz: Beginn 15:00 Uhr: Martinshaus, Rendsburg)