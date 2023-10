(Bild: Adobe Stock)



Was geht eigentlich am Wochenende? Für viele steht ein verlängertes Wochenende durch den Feiertag am 30. Oktober an. Wir haben hier wieder einige Tipps für die kommenden Tage zusammengestellt, mit denen garantiert keine Langeweile aufkommt.

Multi-Instrumental

27. Oktober, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm, Kiel-Friedrichsort

Es gibt nicht viele, die so oft, so gern und so gut spielen wie Philip Bölter. Mit seiner Western- und Resonator-Gitarre und zahlreichen Mundharmonikas reist der Gewinner des „Deutschen Rock & Pop Preises (Beste Country-Band 2012)“ durch das Land. Er loopt ohne zu loopen, tritt die Bass-Drum auf seiner Stompbox, schlägt die Snare auf den Saiten, spielt den Bass, die Akkorde und die Melodie – alles auf einmal und im Kulturladen Leuchtturm! Der Eintritt kostet 12 Euro.

Lesung mit Mina Ghedina

27. Oktober • Buchhandlung Almut Schmidt, Kiel

Geboren 1959 in Klagenfurt, aufgewachsen in Innsbruck. Studierte Germanistik und Schauspiel. Nach mehreren Jahren Arbeit an verschiedenen Theatern und beim Film Studium der Bildhauerei bei Alfred Hrdlicka an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Ausstellungen im In- und Ausland. Ihr Stück „Essiggurken“ erhielt eine Förderung der Stadt Berlin und wurde dort aufgeführt. Ihre Gedichte erschienen in Literaturzeitschriften. Hilde-Zach-Förderstipendium der Stadt Innsbruck 2020 für den Beginn ihres Debütromans „Die Korrektur des Horizonts“.

Reinold Beckmann im Lutterbeker

27. Oktober, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Das Leben von Reinhold Beckmanns Mutter Aenne war von Verlusten gezeichnet. Bereits mit fünf Jahren war sie Vollwaise. Vier Brüder hatte sie, alle im Krieg gefallen. Und doch war es ein gelungenes Leben. Anders als viele ihrer Generation hat sie über ihre Trauer und Ängste nie geschwiegen. Aennes Brüder und Eltern blieben immer gegenwärtig, in Gesprächen, Fotos, Gedenktagen und Erinnerungen. In seinem Buch „Aenne und ihre Brüder“ erzählt Reinhold Beckmann die Geschichte seiner Mutter und von Franz, Hans, Alfons und Willi, zwischen hartem Alltag auf dem Dorf, katholischer Tradition und beginnender Diktatur. Einblicke ins Buch gibt er bei seiner Lesung im Lutterbeker, Karten sind erhältlich für 22 Euro.

Irische Nacht

27. Oktober, 20 Uhr • Hof Akkerboom, Kiel

Die Tenne wird zum authentischen Irish-Pub! Es gibt Guinness vom Fass, Butterbrote und dazu pausenlos irische und schottische Melodien und Lieder von schleswig-holsteinischen Session- musikern und ihren Gästen aus Hamburg, Dänemark und dem Rest der Welt. Wer hat Lust zu tanzen? Alle Tanz-Mäuse sind bei der irischen Nacht dabei. Der Eintritt kostet 5 Euro. Und der Einlass beginnt bereits um 19.15 Uhr.

Marc Schnittger: Handlungen V

27. + 28. Oktober • KulturForum Kiel

Neues vierhändiges Figurentheaterprogramm von Marc Schnittger. In humorvollen, ausschließlich mit vier Händen gespielten Kurzdramen, entfaltet sich ein Kaleidoskop menschlicher Wunschträume, Widersprüche und Unzulänglichkeiten: Skurril, komisch und sinnlich. Getragen von mal minimalistischer, mal betont-körperlicher Spielweise, erhalten die Szenen ihre einmalige Faszination. Mit handwerklicher Feinarbeit, großem Geschick und leidenschaftlicher Spielfreude verknüpfen Marc Schnittger und sein Puppenspielpartner Arne Bustorff menschliche

Gestik und figürliche Reduktion zu einem sinnlichen Theatererlebnis. Unter der Regie von Uschka Sendler-Steer entstand ein neues Programm mit optisch und akustisch ausdrucksstarker Gestaltung.

Spieler: Arne Bustorff und Marc Schnittger

Eintritt: Vvk 16 Euro zzgl. Gebühr / AK 18 Euro

Grüne Kohle

28. Oktober, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Schonungslos entlarvt Chin Meyer, der Großmeister des Humor-Investments, unsere Märchen um nachhaltige Lebens- und Finanzlügen. Stets aktuell spielt er auf der ganzen Klaviatur der Wohlfühl-Umwelt-Kuschel-Romantik und stellt sich der Frage: Rettet Geld die Welt? Oder überlebt am Ende doch nur bunt bedrucktes Papier? Was meinen Sie? Seine Antwort gibt er Ihnen am 28. Oktober im Lutterbeker. Karten sind erhältlich für 22 Euro.

Zauberer Marc Weide

29. Oktober • Metro Kino

Der Weltmeister greift wieder an: Noch innovativere Zauberei, noch mehr Comedy. Next Level wow!

Aber auch das Herz kommt nicht zu kurz. Der junge Vater so persönlich wie nie - Babykacke, erste Worte & alles, was eine frisch geschlüpfte Zaubermaus sonst noch hergibt.