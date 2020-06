Frank Bösenkötter (r.) erklärt, wieso der mobile Arbeitsplatz in Zukunft immer wichtiger wird.



Durch die Corona-Pandemie haben viele von euch im Home Office gearbeitet. Frank Bösenkötter, Geschäftsführer der Dicide GmbH, erklärt im Gespräch, wie Unternehmen auch nach der Krise, produktiv und motiviert zusammenarbeiten können.

Herr Bösenkötter, wie erleben Sie das Thema Home Office in der jetzigen Zeit?

Frank Bösenkötter: Wir erleben die aktuelle Entwicklung im Thema mobiles Arbeiten durch die Situation Covid-19 wie in einem Zeitraffer. Das, was viele Unternehmen in der Dringlichkeit und Notwendigkeit über Jahre unterschätzt haben, ist jetzt zur überlebensnotwendigen Realität geworden – es musste sofort gehandelt werden, um arbeitsfähig zu bleiben!

Wie konnten Sie so schnell ins Home Office wechseln?

Unser Geschäftsgegenstand ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen. Wir begleiten Unternehmen im digitalen Wandel und verbinden die Schlüsselfaktoren für moderne Arbeitsformen Mensch, Raum und Technologie in maßgeschneiderten Lösungspaketen zu einem Gesamtkonzept. Wir sind Spezialisten für die Entwicklung und Umsetzung des modernen Arbeitsplatzes in Organisationen. Deshalb konnten wir nicht nur für unsere Kunden, sondern auch selbst sofort auf die derzeitige Krisensituation aktiv eingehen und von Tag eins produktiv im Home Office zusammenarbeiten.

Welche Bedeutung hat modernes Arbeiten in Unternehmen?

Modernes und mobiles Arbeiten in Unternehmen zählt zu den Schlüsselfaktoren für mehr Produktivität und Motivation. Unternehmen brauchen zukünftig eine lernende Organisation, die sich mit hoher Beweglichkeit auf die Situation des Marktes schnell anpassen kann. Digitalisierung kann für viele Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft sicherstellen.

Was sind die Voraussetzungen und was können wir aus der aktuellen Situation lernen?

Unternehmen müssen lernen, ihren Mitarbeitern zu vertrauen. Die Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie wir gemeinsam arbeiten wollen, ist ein Schlüsselaspekt für das Gelingen moderner Arbeit. Mitarbeiter sollten alle nötigen Werkzeuge an die Hand bekommen, damit sie selbst bestimmen können, wo, wann und wie sie ihre Arbeit am besten verrichten können. Das kann im Café, im Unternehmen, unterwegs oder von Zuhause aus sein.

Welche Rolle spielt das klassische Büro in der Zukunft?

Die Bedeutung von klassischen Büros wird sich verändern. Arbeitsflächen müssen flexibler werden und sich zu kreativen Kommunikationsflächen entwickeln – zu Räumen, in denen wir zusammenkommen und uns austauschen. Auch Ruhearbeitsplätze werden dort zu finden sein, Plätze, an denen ich die Möglichkeit habe, mich für konzentriertes Arbeiten zurückzuziehen. In der modern workplace factory in Kiel haben wir diese Aspekte bereits erfolgreich umgesetzt. Hier können neue Arbeitsformen von morgen erlebt und ausprobiert werden. Unter www.mwf-kiel.de gewinnt man einen Eindruck.

Wie können Unternehmen dabei unterstützt werden, modernes Arbeiten umzusetzen?

Für den dauerhaften Erfolg bei der Umsetzung moderner Arbeitsformen geht es um den sinnvollen Zusammenhang aus Unternehmens- & Führungskultur, Arbeitsorganisation, IT & Kommunikation sowie passenden Raumkonzepten. Es geht jetzt darum, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der aktuellen „Ad hoc-Nutzung“ zu sammeln und zu bewerten. Daraus sollte ein Konzept für die Umsetzung moderner Arbeitsformen in Unternehmen abgeleitet werden. Ziel unseres Adoption & Change Programmes ist es, einen Fahrplan für den digitalen Wandel zu erstellen und sicher in die erfolgreiche Umsetzung zu bringen.

Das betrifft sicher nicht nur große Konzerne.

Bei den meisten großen Konzernen ist die Digitalisierung bereits seit Jahren im vollen Gange. In Schleswig-Holstein gibt es überwiegend kleine und mittlere Unternehmen, von denen viele den Schritt zu modernen Arbeitsformen noch nicht gegangen sind. Unsere Lösungspakete richten sich gezielt an diese Zielgruppe. Wir bei Dicide begleiten Unternehmen bei der Digitalisierung und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.

