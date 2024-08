(Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2024)

(Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2024 / Fotograf Marcus Dewanger)

Bis zum 3. November zeigt das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte auf der Museumsinsel Schloss Gottorf die bis dato größte Einzelausstellung mit Werken von Joana Vasconcelos in einem deutschen Museum.

Joana Vasconcelos, geboren 1971 in Paris, verbindet in ihrem Werk mit einzigartiger Überzeugungskraft und Leichtigkeit Kunst, Mode und Design miteinander. Ausstellungen im Guggenheim-Museum in Bilbao, in den Schlossräumen von Versailles, in den Uffizien in Florenz und ihre spektakulären Beiträge zu den Biennalen 2005 und 2013 in Venedig haben sie zu einer weltweit gefragten Künstlerin gemacht, die mit ihren sinnlich theatralischen Werken das Publikum gleichermaßen fasziniert wie verzaubert.Die Ausstellung „Le Château des Valkyries“ präsentiert insgesamt zehn raumgreifende Installationen der Portugiesin, die sich als künstlerische Botschafterin ihres Landes versteht.

Darunter sind die Walküren Marina Rinaldi, Martha und Thyra, die Besucher*innen auf der Museumsinsel bewundern können. Das Eisenkunstguss Museum Büdelsdorf zeigt darüber hinaus das Vasconcelos-Werk „Ostfriesland“, eine zwei Meter und 30 Zentimeter hohe und mehr als drei Meter breite schmiedeeiserne Teekanne. Joana Vasconcelos’ Walküren sind selbstbewusst schwebende Wesen aus Stoffen, Spitzen, Stickereien, Wolle, Pailletten, Perlen, Federn und LEDs, die ihre textilen Körper in alle Richtungen ausstrecken und die Räume mit sanfter Macht einnehmen und besetzen. Begleitend zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Bildungs- und Vermittlungsangebot. Weitere Informationen stehen unter www.landesmuseen.sh zur Verfügung.