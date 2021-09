„Kidical Mass“ fordert mehr Sicherheit

Bei der „Kidical Mass“ wird für mehr Verkehrssicherheit demonstriert. (Bild: Stefan Flach)

Die weltweite Bewegung „Kidical Mass“ ruft am 18. September in Kiel zur kinderfreundlichen Fahrraddemo auf, um für ein sicheres Verkehrsumfeld zu plädieren.

Im Straßenverkehr passiert viel und gerade für die Nachwuchsgeneration ist es zwischen Autos und Bussen häufig besonders gefährlich. Eine Woche vor der Bundestagswahl findet das Aktionswochenende statt, an dem in rund 140 europäischen Städten Kinder, Jugendliche und Familien gemeinsam ein Zeichen für mehr Kinderfreundlichkeit im Straßenverkehr setzen – auf dem Fahrrad. Lösungen und Pläne, die Straßen langfristig sicherer und zukunftsfähiger zu gestalten, gibt es viele. Bisher fehlt es aber an den gesetzlichen Verankerungen. Zu den Forderungen der „Kidical Mass“ gehören unter anderem ein generelles Tempolimit von 30 km/h innerorts, geschützte Radwege an Hauptstraßen und ein sicheres Schulradwegnetz bis 2030. Angestrebt wird dabei die sogenannte Vision Zero – eine weltweite Sicherheitsstrategie mit dem Ziel von null Toten oder Schwerverletzten im Straßenverkehr. Um das zu erreichen ist mehr Sicherheit im System und eine entsprechend veränderte Infrastruktur notwendig.

Je bunter desto besser

Die Fahrraddemo soll vor allem eins sein: bunt und laut. Deswegen sind Luftballons, Straßenkreide, Fahrradklingeln und -hupen gerne gesehen. Die Initiator*innen der Bewegung sind sich einig: Kinder sind der entscheidende Messwert, wenn es um die Sicherheit der städtischen Straßen geht. Laut aktuellem Radklima-Test-Ergebnis ist die nämlich mit 3,9 bundesweit gerade mal ausreichend (Kiel: 3,5). Die Mehrheit der Befragten sagte außerdem, dass sie Kinder nicht mit gutem Gefühl alleine im Straßenverkehr fahren lassen könnten. Um das zu ändern geht es unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“ gemeinsam aufs Fahrrad. Die Fahrt verläuft einmal quer durch die Stadt, natürlich in kinderfreundlichem Tempo und am Ziel gibt es die Möglichkeit, zu picknicken und sich auf dem Spielplatz nochmal richtig auszupowern. Mehr Infos unter www.kinderaufsrad.org.

Wann: 18. September, 11 Uhr

Start: Wilhelmplatz

Ziel: Spielplatz Dankwerthstraße (Ankunft ca. 12 Uhr)