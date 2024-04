0

Am 4. Mai heißt es in Kiel „Freie Fahrt voraus!“ für die Kleinsten. Bei der Kidical Mass treten zahlreiche Familien in die Pedale für eine Stadt, die man auch Kindern ohne Sorge überlassen kann. Was genau dahintersteckt und warum auch Sie teilnehmen sollten, erfahren Sie hier!

Am 4. Mai um 11 Uhr verwandelt sich der Wilhelmplatz in ein buntes Meer aus Fahrrädern, Kinderlachen und engagierten Stimmen. Die Mission: Ein Verkehrskonzept, das den Namen "kinderfreundlich" auch verdient. Aber was genau verbirgt sich hinter der fröhlichen Fahrraddemonstration, die wie eine Welle durch die Stadt schwappt? Halten Sie Ihren Helm bereit und lesen Sie weiter, denn es wird spannend!

Illustration von Lebensfreude und Protest – das ist die Kidical Mass. Während deutschlandweit in über 460 Orten Aktionen für eine kindgerechtere Verkehrsgestaltung stattfinden, zeigt auch Kiel Flagge für die jüngsten Verkehrsteilnehmer. Von umgestürzten Fahrrädern, die den Gehweg versperren, bis hin zu gefährlichen Kreuzungen, an denen Kinder zwischen parkenden Autos verschwinden – das soll bald Vergangenheit sein.

Frederik Meißner vom VCD in Kiel bringt es auf den Punkt: "Kinder müssen die Welt auf eigene Faust entdecken dürfen – sicher und selbstbewusst auf Straßen, die für sie gemacht sind, nicht nur für Autos."

Die Kidical Mass ist weit mehr als nur eine Fahrraddemo; sie ist ein Zeichen für die Zukunft – eine Zukunft, in der die Schulweg-Staus aus Elterntaxis durch fröhliches Klingeln und Radeln ersetzt werden. Sie ist ein Zeichen dafür, dass wir uns alle für die Sicherheit und die Selbstständigkeit unserer Kinder stark machen müssen. Und es ist ein Familienfest auf Rädern, das sich durch die Stadt bewegt.

Gestartet wird am Wilhelmplatz, doch das eigentliche Ziel ist mehr als nur der Spielplatz in der Danckwerthstraße, es ist der Aufruf für einen Wandel. Unterstützt von der Polizei, machen sich Kinder auf Laufrädern, Jugendliche auf Mountainbikes und Eltern mit Lastenrädern gemeinsam stark. Nach der Ankunft wartet nicht nur Spiel und Spaß auf dem Spielplatz, sondern auch Raum für Gespräche und Begegnungen.

Begleiten Sie uns auf dieser Tour für eine bessere Zukunft und lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass Kiel bereit ist für den Wandel! Packen Sie Ihre Picknicksachen ein und treten Sie mit uns in eine sicherere, lebenswertere Stadt.

Wird Kiel diesen Appell erhören? Werden Sie dabei sein, wenn aus Pedaltritten Schritte in die richtige Richtung werden? Schließen Sie sich uns an und werden Sie Teil einer Bewegung, die zeigt: Kiel ist bereit für das Abenteuer einer kinder- und fahrradfreundlichen Stadt!