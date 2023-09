Umweltschutzamtsleiter Andreas von der Heydt (l.) und Nicoline Henkel (r.) aus dem Umweltschutzamt übergaben einen Kuchen an Antje Edler (m.) vom Verein EINE WELT IM BLICK (Bild: Annika Pleil/LH Kiel)

Bundesweit steht Fairtrade im Fokus, und auch in Kiel bleibt dieses wichtige Thema präsent. Für die Zukunft plant die Landeshauptstadt also weitere Schritte, um auch in den kommenden Jahren zum Netzwerk der Fairtrade-Towns zu gehören

Einmal im Jahr veranstaltet das Bündnis Eine Welt e.V. (BEI), der landesweite Dachverband, gemeinsam mit den Fachpromotor*innen für zukunftsfähiges Wirtschaften vom Verein EINE WELT IM BLICK ein landesweites Treffen für die inzwischen über 30 fairen Kommunen Schleswig-Holsteins sowie solche, die es werden möchten. Dieses Jahr findet die Netzwerkveranstaltung im Kieler Rathaus statt und bringt für die Landeshauptstadt ein besonderes Jubiläum mit sich: Kiel ist seit nunmehr zehn Jahren Fairtrade-Stadt.

Titel Fairtrade-Stadt für weitere zwei Jahre

Im Rahmen dieses Netzwerktreffens wurde Kristina Klecko von der Initiative Fairtrade Deutschland, anlässlich des Jubiläums, eine Urkunde überreicht, die Umweltdezernentin Doris Grondke im Namen der Landeshauptstadt entgegennahm. Kiel erfüllt weiterhin die Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und wird somit auch in den kommenden zwei Jahren den Titel Fairtrade-Stadt tragen. Die erste Auszeichnung wurde der Landeshauptstadt im Jahr 2013 vom Verein Fairtrade Deutschland verliehen, und seitdem hat die Stadt ihr Engagement stetig ausgebaut. Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer freut sich über die erneute Anerkennung: "Wir können stolz darauf sein, dass Kiel weiterhin Teil des internationalen Netzwerks der Fairtrade-Städte ist. Lokale Akteur*innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft setzen sich mit großem Engagement für den fairen Handel vor Ort ein. Die Bestätigung dieser Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für ihre Bemühungen."

Kiels Engagement als Fairtrade-Stadt

Die Fairtrade-Stadt Kiel hat fünf Kriterien nachweislich erfüllt: Es liegt ein Ratsbeschluss zur Unterstützung des fairen Handels vor, es gibt eine Steuerungsgruppe zur Koordinierung der Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft betreibt Bildungsarbeit zum Thema Fairtrade, und es wird Öffentlichkeitsarbeit über die Aktivitäten im Bereich Fairtrade in der Kommune betrieben. Das Engagement in der Fairtrade-Stadt Kiel ist vielfältig und erstreckt sich von fairen und gesunden Radler*innenfrühstücken bis hin zu Flyern über faire Genüsse in Kiel und der Region, sowie Fair-Play-Schulprojekten mit Fairtrade-Sportbällen. Die Stadtverwaltung hat außerdem ihre Beschaffung von Textilien auf faire und nachhaltige Produkte umgestellt, um nur einige Beispiele zu nennen. Umweltdezernentin Doris Grondke sieht die erneute Auszeichnung als Ansporn für weiteres Engagement über das Angebot von fairem Kaffee und Tee hinaus: "Wir planen Projekte zur öffentlichen Beschaffung und setzen uns für weitere Fairtrade-Schulen in Kiel ein. Gerade Kinder und Jugendliche sollen motiviert werden, global zu denken und vor Ort verantwortungsbewusste faire Projekte zu initiieren."

Kiel ist eine von bundesweit 820 Fairtrade-Städten

Die Fairtrade-Towns-Kampagne bietet der Landeshauptstadt konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals, die 2015 verabschiedet wurden. Unter dem Motto "global denken, lokal handeln" leistet Kiel mit seinem Engagement einen wichtigen Beitrag. Kiel gehört zu den über 820 Fairtrade-Towns in Deutschland und ist Teil eines globalen Netzwerks, das über 2.000 Städte in 36 Ländern umfasst. Mehr Informationen zur Kampagne finden Sie auf der Website www.fairtrade-towns.de.