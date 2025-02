(Bild: Jörg Boeh)

Niels Schröder und seine Band begleiten den Kieler Chor. (Bild: Maike Keller)

Erlebe die Magie des gemeinsamen Singens am 23. Februar in Kiel. Egal ob Anfänger oder Profi, bei "Kiel singt!" steht der Spaß im Vordergrund – sichere dir jetzt dein Ticket!

Ein Event für alle Singbegeisterten

Am 23. Februar verwandelt sich die Wunderino Arena in Kiel erneut in den Ort, wo Musikbegeisterte aller Altersgruppen zusammenkommen, um gemeinsam zu singen. "Kiel singt!" ist mehr als nur ein Event – es ist eine Feier der Musik, die Menschen zusammenbringt. Unter der Leitung von Vollblutmusiker Niels Schröder und seiner talentierten siebenköpfigen Band kannst du Welthits von gestern und heute erleben und mit anderen teilen.

Gänsehaut garantiert

Ob du ein erfahrener Sänger oder ein begeisterter "Unter-der-Dusche"-Performer bist, bei "Kiel singt!" zählt nur der Spaß am gemeinsamen Singen. Die Texte werden auf eine große Leinwand projiziert, sodass du ohne Vorbereitung einfach mitmachen kannst. Von Pop-Hymnen und Rock-Klassikern bis hin zu neu entdeckten musikalischen Highlights – hier ist wirklich für jeden etwas dabei.

Spaß am Singen

Die einzige Voraussetzung, um Teil dieses einzigartigen Erlebnisses zu sein, ist der Spaß am Singen. Egal, wie viel Talent du mitbringst, deine Stimme wird Teil eines beeindruckenden Chores, der für Gänsehaut sorgt. Erlebe die Freude und Energie, die entsteht, wenn Hunderte von Stimmen zu einem Klang verschmelzen.

Verpasse nicht dieses einmalige musikalische Erlebnis! Alle Informationen und Tickets findest du unter www.kiel-singt.de.