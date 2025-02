(Bild: Adobe Stock)

Die Landeshauptstadt Kiel beteiligt sich vom 3. März bis 13. April am ersten landesweiten „Schleswig-Holstein Klimathon“. Sechs Wochen lang erhalten Kieler*innen dann über eine kostenlose App Challenges rund um das Thema Klimaschutz. Dabei geht es zum Beispiel um das Energie- und Wassersparen im Alltag, das bewusste Genießen klimafreundlicher Lebensmittel oder einen digitalen Frühlingsputz.

„Der ,Schleswig-Holstein Klimathon 2025‘ ist ein starkes Signal für weniger Kohlendioxid und für mehr Klimaschutz in unserem Land. Diese großartige Initiative zeigt, dass der Klimaschutz bei uns persönlich und im Alltag anfängt – und sie zeigt, wie viel Spaß er machen kann“, erklärt Ministerpräsident Daniel Günther, Schirmherr des Projektes.



„Mit der App fällt es mir leichter, neue klimafreundliche Routinen in meinen Alltag zu integrieren“, berichtet Lisa Macheleidt vom Klimaschutz-Team der Landeshauptstadt Kiel. Ihr Tipp: „Gründet ein Team, tauscht euch aus und sammelt gemeinsam noch mehr Klimapunkte.“



Für jede gemeisterte Challenge gibt es Klimapunkte, die gegen Rabatte bei nachhaltigen Partner*innen eingelöst werden können. Zu den Belohnungen gehören unter anderem Rabatte auf gerettetes Obst und Gemüse oder Vergünstigungen für pflanzliche Alternativen und nachhaltige Snacks. Unter allen Teilnehmenden in Kiel mit mindestens 250 Klimapunkten werden zehn Restaurantgutscheine im Wert von je 30 Euro verlost.



Mitmachen ist einfach: Nach dem kostenfreien Download der 2zero-App registrieren, Kiel als Kommune auswählen, einem Team beitreten oder eines gründen und ab dem 3. März Challenges meistern und Klimapunkte sammeln. Weitere Informationen zum „Schleswig-Holstein Klimathon“ 2025 finden Interessierte unter www.kiel.de/klimathon und unter www.2zero.earth.